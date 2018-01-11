На Кипре поймали «черного трансплантолога», похищавшего органы россиян

На Кипре задержали нелегального трансплантолога, который, по данным следствиям, похищал внутренние органы. Среди его жертв могли быть и россияне.

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трансплантология

Впервые за несколько лет у Светланы Кузнецовой появилась надежда на то, что виновные в смерти ее мужа, а также те, кто похитил его органы, понесут заслуженное наказание. Вместе с супругом Светлана отправилась в Египет. Там Евгения избили, пришлось обращаться в больницу. Во время операции, уверена женщина, медики изъяли почку и часть печени. Но о том, что именно произошло в госпитале, стало известно уже в России.



Светлана Кузнецова, пострадавшая: «Нам утром уже позвонили и сказали, что он уже умер. Когда я приехала, он уже был отключен от всех аппаратов, накрыт простыней. Подходить близко не разрешили. Попрощаться попросили и удалиться».



Правоохранители с Кипра уверяют: им удалось задержать одного из участников международной группировки, которую окрестили «черными трансплантологами». Наручники надели на гражданина Израиля Моше Хареля. Есть информация о том, что от его рук пострадали несколько российских граждан.



Сыщики выяснили, что Харель был посредником. Находил жертв и затем подыскивал врачей, способных сделать операцию. Согласно данным Интерпола, один из них — турецкий хирург Юсуф Эрсин Сонмез. По материалам дела киприотских сыщиков, были в этой группе и анастезиолог, и даже руководители крупной клиники в Косове — уролог Лутфи Дурвиши и его сын Арбан.



Удалось также выяснить, что «трансплантологи» действовали и в открытую, то есть уговаривали людей продавать внутренние органы. В списке доноров, помимо россиян, граждане Турции. После операции они получали около 10 тысяч евро. Продавал же биоматериал Харель раз в десять дороже. В числе покупателей, по сведениям правоохранителей, израильтяне, канадцы и немцы. Делали операции подозреваемые не в подвале, а в больнице. За восемь месяцев, установили эксперты, от рук вероятных преступников пострадали как минимум 23 человека.



Руководителя больницы Лутфи удалось арестовать чуть ранее, вместе с ним отбывает наказание и анестезиолог. Кстати, вышли на след «черных трансплантологов» случайно. Одному из пассажиров в аэропорту Турции стало плохо, а когда его осмотрели медики, оказалось, что у мужчины нет почки. Что с ним происходило в последние несколько дней, он не помнил. После это и началось расследование, передает корреспондент НТВ Антон Талпа.