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    На Кипре поймали «черного трансплантолога», похищавшего органы россиян. Кипр, трансплантология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Кипре поймали «черного трансплантолога», похищавшего органы россиян

    На Кипре поймали «черного трансплантолога», похищавшего органы россиян

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    На Кипре поймали «черного трансплантолога», похищавшего органы россиян

    На Кипре поймали «черного трансплантолога», похищавшего органы россиян

    На Кипре поймали «черного трансплантолога», похищавшего органы россиян

      На Кипре задержали нелегального трансплантолога, который, по данным следствиям, похищал внутренние органы. Среди его жертв могли быть и россияне.

      Впервые за несколько лет у Светланы Кузнецовой появилась надежда на то, что виновные в смерти ее мужа, а также те, кто похитил его органы, понесут заслуженное наказание. Вместе с супругом Светлана отправилась в Египет. Там Евгения избили, пришлось обращаться в больницу. Во время операции, уверена женщина, медики изъяли почку и часть печени. Но о том, что именно произошло в госпитале, стало известно уже в России.

      Светлана Кузнецова, пострадавшая: «Нам утром уже позвонили и сказали, что он уже умер. Когда я приехала, он уже был отключен от всех аппаратов, накрыт простыней. Подходить близко не разрешили. Попрощаться попросили и удалиться».

      Правоохранители с Кипра уверяют: им удалось задержать одного из участников международной группировки, которую окрестили «черными трансплантологами». Наручники надели на гражданина Израиля Моше Хареля. Есть информация о том, что от его рук пострадали несколько российских граждан.

      Сыщики выяснили, что Харель был посредником. Находил жертв и затем подыскивал врачей, способных сделать операцию. Согласно данным Интерпола, один из них — турецкий хирург Юсуф Эрсин Сонмез. По материалам дела киприотских сыщиков, были в этой группе и анастезиолог, и даже руководители крупной клиники в Косове — уролог Лутфи Дурвиши и его сын Арбан.

      Удалось также выяснить, что «трансплантологи» действовали и в открытую, то есть уговаривали людей продавать внутренние органы. В списке доноров, помимо россиян, граждане Турции. После операции они получали около 10 тысяч евро. Продавал же биоматериал Харель раз в десять дороже. В числе покупателей, по сведениям правоохранителей, израильтяне, канадцы и немцы. Делали операции подозреваемые не в подвале, а в больнице. За восемь месяцев, установили эксперты, от рук вероятных преступников пострадали как минимум 23 человека.

      Руководителя больницы Лутфи удалось арестовать чуть ранее, вместе с ним отбывает наказание и анестезиолог. Кстати, вышли на след «черных трансплантологов» случайно. Одному из пассажиров в аэропорту Турции стало плохо, а когда его осмотрели медики, оказалось, что у мужчины нет почки. Что с ним происходило в последние несколько дней, он не помнил. После это и началось расследование, передает корреспондент НТВ Антон Талпа.

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