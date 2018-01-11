Современные субкультуры: рэп и спорт пришли на смену панкам и эмо

В Финляндии решили радикальным образом бороться с игроманией. Там разрабатывают специальный спрей, который блокирует выработку гормона удовольствия. Правда, до конца неясно, нужно ли вообще игрокам такое лечение. Во многих странах компьютерные игры официально признали видом спорта, занимаясь которым можно даже неплохо заработать. В России эта современная субкультура — самая многочисленная, но далеко не единственная.

Селестия — властительница мира волшебных пони, Денис — охранник, но куда важнее, что он — брони. Это производное от бро (то есть брат) и пони. У трона царицы он объясняет, что это за братство.



Денис Андрющенко, брони: «Брони — это нормальные взрослые мужики, которые любят мультик для маленьких девочек».



Их объединила не только любовь к персонажам, но и идея взаимопонимания и доброго отношения к окружающим, которую пропагандирует мультфильм. Поэтому брони — не просто фан-клуб, субкультура, хиппи нового века.



Елена Омельченко, руководитель центра молодежных исследований ВШЭ в Санкт-Петербурге: «Классические субкультуры, как мы говорим, готы, эмо, панки, хиппи, скинхеды и так далее — они в настоящий момент, скорее, в маргинальной позиции. Мало кто их упоминал».



Исследователи Высшей школы экономики 3 года опрашивали участников современных молодежных объединений и следили за их жизнью. Это в конце 80-х и 90-х Запад копировали подчистую и противопоставляли СССР. Спустя почти 20 лет субкультура и протест перестали быть синонимами. Теперь молодые люди дружат не против кого-то, а просто друг с другом, объединившись по интересам.



Елена Омельченко: «Можно выделить ключевые тренды, которые характерны для всех, но по-разному проявляются, преломляясь через ту или иную идентичность групповую. Это ЗОЖ, это рэп, это спорт, это волонтерство».



Три самых массовых движения современной России: геймеры — у них абсолютное лидерство в исследованных городах, велолюбители — на второй позиции, бронза — у поклонников настольных игр. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.