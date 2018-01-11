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    В Ленинградской области сбитый полицейским пешеход сбежал с места ДТП

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    В Ленинградской области сбитый полицейским пешеход сбежал с места ДТП

    В Ленинградской области сбитый полицейским пешеход сбежал с места ДТП

    Полиция Ленинградской области разыскивает пешехода, пострадавшего в ДТП с полицейским за рулем и сбежавшего с места происшествия.

    Полиция Ленинградской области разыскивает пешехода, сбитого автомобилем полицейского и сбежавшего с места ДТП. Об этом в четверг местному изданию 47news сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

    Инцидент произошел в ночь на четверг в поселке Тельмана Тосненского района. Сотрудник полиции на личном автомобиле сбил молодого мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. Мужчина скрылся с места происшествия. Уточняется, что полицейский был трезв и не был одет в форму.

    В полиции начали проверку, устанавливается виновник аварии.

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