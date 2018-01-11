В Ленинградской области сбитый полицейским пешеход сбежал с места ДТП

Полиция Ленинградской области разыскивает пешехода, пострадавшего в ДТП с полицейским за рулем и сбежавшего с места происшествия.
Полиция Ленинградской области разыскивает пешехода, сбитого автомобилем полицейского и сбежавшего с места ДТП. Об этом в четверг местному изданию 47news сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел в ночь на четверг в поселке Тельмана Тосненского района. Сотрудник полиции на личном автомобиле сбил молодого мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. Мужчина скрылся с места происшествия. Уточняется, что полицейский был трезв и не был одет в форму.
В полиции начали проверку, устанавливается виновник аварии.
Инцидент произошел в ночь на четверг в поселке Тельмана Тосненского района. Сотрудник полиции на личном автомобиле сбил молодого мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. Мужчина скрылся с места происшествия. Уточняется, что полицейский был трезв и не был одет в форму.
В полиции начали проверку, устанавливается виновник аварии.
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