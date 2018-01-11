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    Sony представила робота-щенка с искусственным интеллектом. Sony, Япония, гаджеты, роботы, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВSony представила робота-щенка с искусственным интеллектом

    Sony представила робота-щенка с искусственным интеллектом

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    • Фото: Reuters © 2018, Steve Marcus
    Sony представила <nobr>робота-щенка</nobr> с искусственным интеллектом

    Sony представила робота-щенка с искусственным интеллектом

    Sony представила <nobr>робота-щенка</nobr> с искусственным интеллектом
    • Фото: Reuters © 2018, Steve Marcus

      • Японская корпорация Sony провела в Токио презентацию робота-собачки нового поколения с элементами искусственного интеллекта.

      Презентацию собачки aibo, которая состоялась в штаб-квартире корпорации Sony в Токио, транслировали в Интернете.

      Компания выпускала робота-собаку с названием AIBO до 2006 года. Название новинки пишется маленькими буквами: новое поколение роботов отличается гораздо меньшим размером, с небольшого щенка. Движения робота стали более реалистичными.

      Новые роботы, название которых переводится как «дружок», умеют лаять и играть, спать, зевать, отличать своих хозяев от посторонних людей, а также самостоятельно находить путь к подзаряжающему устройству. Как и роботы старшего поколения, они реагируют на голосовые команды.

      Представители компании Sony передали aibo первым покупателям, которые сделали предзаказ еще в 2017 году. Стоимость робота составляет около 1,9 тысячи долларов. Но при покупке самого устройства следует еще подключиться к 3-летнему интернет-плану, за который придется отдать порядка 870 долларов. Новые роботы постоянно подключены к Сети, где они обмениваются информацией с аналогичными устройствами и обучаются.

      Робота-щенка первые покупатели получили в специальном коконе, напоминающем огромное яйцо.





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