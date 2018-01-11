Sony представила робота-щенка с искусственным интеллектом

Японская корпорация Sony провела в Токио презентацию
робота-собачки нового поколения с элементами искусственного интеллекта.
Презентацию собачки aibo, которая состоялась в штаб-квартире корпорации Sony в Токио, транслировали в Интернете.
Компания выпускала робота-собаку с названием AIBO до 2006 года. Название новинки пишется маленькими буквами: новое поколение роботов отличается гораздо меньшим размером, с небольшого щенка. Движения робота стали более реалистичными.
Новые роботы, название которых переводится как «дружок», умеют лаять и играть, спать, зевать, отличать своих хозяев от посторонних людей, а также самостоятельно находить путь к подзаряжающему устройству. Как и роботы старшего поколения, они реагируют на голосовые команды.
Представители компании Sony передали aibo первым покупателям, которые сделали предзаказ еще в 2017 году. Стоимость робота составляет около 1,9 тысячи долларов. Но при покупке самого устройства следует еще подключиться к 3-летнему интернет-плану, за который придется отдать порядка 870 долларов. Новые роботы постоянно подключены к Сети, где они обмениваются информацией с аналогичными устройствами и обучаются.
Робота-щенка первые покупатели получили в специальном коконе, напоминающем огромное яйцо.
Компания выпускала робота-собаку с названием AIBO до 2006 года. Название новинки пишется маленькими буквами: новое поколение роботов отличается гораздо меньшим размером, с небольшого щенка. Движения робота стали более реалистичными.
Новые роботы, название которых переводится как «дружок», умеют лаять и играть, спать, зевать, отличать своих хозяев от посторонних людей, а также самостоятельно находить путь к подзаряжающему устройству. Как и роботы старшего поколения, они реагируют на голосовые команды.
Представители компании Sony передали aibo первым покупателям, которые сделали предзаказ еще в 2017 году. Стоимость робота составляет около 1,9 тысячи долларов. Но при покупке самого устройства следует еще подключиться к 3-летнему интернет-плану, за который придется отдать порядка 870 долларов. Новые роботы постоянно подключены к Сети, где они обмениваются информацией с аналогичными устройствами и обучаются.
Робота-щенка первые покупатели получили в специальном коконе, напоминающем огромное яйцо.
ソニーが発売した犬型ロボットの「aibo（アイボ）」。繭のような容器に入れられて、新たな飼い主に手渡されました。https://t.co/qe6d4KqJIE#aibo #アイボ #ソニー #SONY pic.twitter.com/ffK18Gewmo— 日本経済新聞 電子版 (@nikkei) 11 января 2018 г.
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