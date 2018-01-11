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    Голландский велогонщик ван Горком находится в состоянии комы с тяжелыми травмами

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    • Фото: jellevangorkom / instagram.com
    Голландский велогонщик ван Горком находится в состоянии комы с тяжелыми травмами

    Голландский велогонщик ван Горком находится в состоянии комы с тяжелыми травмами

    Голландский велогонщик ван Горком находится в состоянии комы с тяжелыми травмами
  • Фото: jellevangorkom / instagram.com

    • Призер Олимпийских игр-2016 по велоспорту Йелле ван Горком на тренировке получил тяжелые травмы.

    Как передает BBC, инцидент произошел во вторник во время тренировки в национальном спортивном центре в Арнеме. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в велоспорте-BMX Йелле ван Горком получил травмы и был доставлен в больницу.

    Врачи диагностировали у 27-летнего спортсмена переломы ребер, костей лица, повреждение черепа, травмы внутренних органов. Сейчас Йелле ван Горком находится в состоянии комы.

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