Голландский велогонщик ван Горком находится в состоянии комы с тяжелыми травмами

Призер Олимпийских
игр-2016 по велоспорту Йелле ван Горком на тренировке получил тяжелые травмы.
Как передает BBC, инцидент произошел во вторник во время тренировки в национальном спортивном центре в Арнеме. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в велоспорте-BMX Йелле ван Горком получил травмы и был доставлен в больницу.
Врачи диагностировали у 27-летнего спортсмена переломы ребер, костей лица, повреждение черепа, травмы внутренних органов. Сейчас Йелле ван Горком находится в состоянии комы.
Врачи диагностировали у 27-летнего спортсмена переломы ребер, костей лица, повреждение черепа, травмы внутренних органов. Сейчас Йелле ван Горком находится в состоянии комы.
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