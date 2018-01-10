США внесли Россию в группу опасных для посещения стран

США включили Россию в категорию стран, поездки в которые «рекомендуется пересмотреть».
Госдепартамент разделил все страны мира на четыре группы по уровню безопасности их посещения. В первую группу попали страны, в которые американцы могут ездить, соблюдая обычные меры безопасности. Во второй оказались государства, где, по мнению властей США, требуется «повышенная осторожность».
Россия попала в третью категорию. Поездки сюда чиновники Госдепа советуют пересмотреть, так как они сопровождаются «серьезными рисками в плане безопасности». Отмечается, что условия здесь «могут измениться в любое время», а на территории есть «особо опасные районы».
В четвертую группу включены страны, куда американским гражданам ездить вообще не рекомендуется. Сюда вошли Афганистан, ЦАР, Ирак, Иран, Ливия, Мали, Ливия, КНДР, Сомали, Южный Судан, Сирия, Йемен.
При этом заместитель помощника госсекретаря Мишель Бернье-Тот уточнила, что решения по «опасным» странам будут «пересматриваться каждые шесть месяцев или быстрее, если того потребует ситуация», передает РИА Новости.
Россия попала в третью категорию. Поездки сюда чиновники Госдепа советуют пересмотреть, так как они сопровождаются «серьезными рисками в плане безопасности». Отмечается, что условия здесь «могут измениться в любое время», а на территории есть «особо опасные районы».
В четвертую группу включены страны, куда американским гражданам ездить вообще не рекомендуется. Сюда вошли Афганистан, ЦАР, Ирак, Иран, Ливия, Мали, Ливия, КНДР, Сомали, Южный Судан, Сирия, Йемен.
При этом заместитель помощника госсекретаря Мишель Бернье-Тот уточнила, что решения по «опасным» странам будут «пересматриваться каждые шесть месяцев или быстрее, если того потребует ситуация», передает РИА Новости.
Комментарии