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    Сотрудники мусорного завода спасли черепаху от смерти в куче отходов

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    • Фото: Управление отходами-НН / vk.com
    Сотрудники мусорного завода спасли черепаху от смерти в куче отходов

    Сотрудники мусорного завода спасли черепаху от смерти в куче отходов

    Сотрудники мусорного завода спасли черепаху от смерти в куче отходов
  • Фото: Управление отходами-НН / vk.com

    • Сотрудники мусоросортировочного комплекса в Нижегородской области спасли из кучи отходов живую черепаху.

    Сотрудники мусоросортировочного комплекса в Балахнинском районе Нижегородской области нашли в коммунальных отходах красноухую черепаху. Об этом компания «Управление отходами-НН» сообщила на своей странице ВКонтакте.

    Сообщается, что черепаха жива и даже не пострадала. Ее заметили во время сортировки мусора. Животное накормили, и один из сотрудников взял его домой.

    Красноухих черепах часто заводят в качестве домашних питомцев. В неволе эти рептилии могут жить до 50 лет.

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