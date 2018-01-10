Сотрудники мусорного завода спасли черепаху от смерти в куче отходов

Сотрудники мусоросортировочного комплекса в Нижегородской области спасли из кучи отходов живую черепаху.
Сотрудники мусоросортировочного комплекса в Балахнинском районе Нижегородской области нашли в коммунальных отходах красноухую черепаху. Об этом компания «Управление отходами-НН» сообщила на своей странице ВКонтакте.
Сообщается, что черепаха жива и даже не пострадала. Ее заметили во время сортировки мусора. Животное накормили, и один из сотрудников взял его домой.
Красноухих черепах часто заводят в качестве домашних питомцев. В неволе эти рептилии могут жить до 50 лет.
Сообщается, что черепаха жива и даже не пострадала. Ее заметили во время сортировки мусора. Животное накормили, и один из сотрудников взял его домой.
Красноухих черепах часто заводят в качестве домашних питомцев. В неволе эти рептилии могут жить до 50 лет.
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