В петербургском метро случился коллапс из-за сломавшегося поезда

Как сообщают в
пресс-службе городского метрополитена, движение ограничено на синей ветке.
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В связи с поломкой состава в тоннеле перекрыто движение на Московско-Петроградской линии подземки. В частности, поезда следуют от «Купчино» до «Петроградской». В сторону «Черной речки» движения нет.
При этом от «Парнаса» до «Купчино» составы следуют с увеличенным интервалом. Как сообщается в соцсетях, пассажиры находятся по 40 минут в тоннеле и не могут покинуть свои поезда.
Сейчас на станциях синей ветки давка и толпы людей. Уже известно, что на вход закрыты «Черная речка», «Пионерская», «Удельная», «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас». Информация продолжает обновляться.
При этом от «Парнаса» до «Купчино» составы следуют с увеличенным интервалом. Как сообщается в соцсетях, пассажиры находятся по 40 минут в тоннеле и не могут покинуть свои поезда.
Сейчас на станциях синей ветки давка и толпы людей. Уже известно, что на вход закрыты «Черная речка», «Пионерская», «Удельная», «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас». Информация продолжает обновляться.
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