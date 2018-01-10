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    В петербургском метро случился коллапс из-за сломавшегося поезда

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    • Фото: spb_today / vk.com
    В петербургском метро случился коллапс <nobr>из-за</nobr> сломавшегося поезда

    В петербургском метро случился коллапс из-за сломавшегося поезда

    В петербургском метро случился коллапс <nobr>из-за</nobr> сломавшегося поезда
  • Фото: spb_today / vk.com

    • Как сообщают в пресс-службе городского метрополитена, движение ограничено на синей ветке.

    В связи с поломкой состава в тоннеле перекрыто движение на Московско-Петроградской линии подземки. В частности, поезда следуют от «Купчино» до «Петроградской». В сторону «Черной речки» движения нет.

    При этом от «Парнаса» до «Купчино» составы следуют с увеличенным интервалом. Как сообщается в соцсетях, пассажиры находятся по 40 минут в тоннеле и не могут покинуть свои поезда.

    Сейчас на станциях синей ветки давка и толпы людей. Уже известно, что на вход закрыты «Черная речка», «Пионерская», «Удельная», «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас». Информация продолжает обновляться.

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