Apple пообещала спасти детей от гаджетомании

Аpple отозвалась на призыв инвесторов решить проблему детской зависимости от смартфонов и пообещала защитить юное поколение от гаджетомании.
В опубликованном на портале iMore заявлении представители компании утверждают, что «заботятся о детях» и стараются не только развлекать, но и развивать их своим продуктом.
Из сообщения Аpple: «Apple всегда заботилась о детях. Мы много работаем над продуктом, который бы вдохновлял, развлекал и развивал детей. При этом мы помогаем родителям защищать их в режиме онлайн».
В компании подчеркнули что учтут пожелания инвесторов и расширят функции родительского контроля. Таким образом взрослые смогут ограничивать контент своих детей, включая приложения, фильмы, веб-сайты, музыку и книги. «Фактически все, что ребенок сможет загрузить или увидеть в Интернете, может быть легко заблокировано или ограничено родителями», — отметили в Аpple.
Ранее крупные инвесторы, которые владеют акциями Apple на два миллиарда долларов, обратились к руководству компании с просьбой решить проблему зависимости молодежи от гаджетов. В частности, акционеры предложили дать родителям больше возможностей для контроля за тем, как дети пользуются своими устройствами, передает РИА Новости.
Из сообщения Аpple: «Apple всегда заботилась о детях. Мы много работаем над продуктом, который бы вдохновлял, развлекал и развивал детей. При этом мы помогаем родителям защищать их в режиме онлайн».
В компании подчеркнули что учтут пожелания инвесторов и расширят функции родительского контроля. Таким образом взрослые смогут ограничивать контент своих детей, включая приложения, фильмы, веб-сайты, музыку и книги. «Фактически все, что ребенок сможет загрузить или увидеть в Интернете, может быть легко заблокировано или ограничено родителями», — отметили в Аpple.
Ранее крупные инвесторы, которые владеют акциями Apple на два миллиарда долларов, обратились к руководству компании с просьбой решить проблему зависимости молодежи от гаджетов. В частности, акционеры предложили дать родителям больше возможностей для контроля за тем, как дети пользуются своими устройствами, передает РИА Новости.
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