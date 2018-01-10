Палеонтологи СПбГУ и Томского государственного университета описали новый род и вид древних ящеров — «звездокрестцового» сибиротитана.
Назвать животное, которое обитало на Земле 120 миллионов лет назад, решили Sibirotitan astrosacralis — за его крупный размер и особое строение костей.
Дело в том, что от найденного крестца ящера расходятся ребра, образуя звезду. Поэтому видовое имя astrosacralis образовано от греческого astro («звезда»), латинского os sacrum («священная кость») или sacrum («крестец»). Между собой же ученые в шутку окрестили ящера «звездокрестцовым».
Как отметили в пресс-службе СПбГУ, сибиротитан стал вторым завроподом (группа гигантских динозавров), получившим в России научное имя, а также одной из древнейших титанозавровых форм, найденных на территории Азии.
При этом подчеркивается, что описанный вид ящеров не был самым большим представителем своей группы. Он имел массивный хвост и вытянутую шею, весил около 10 тонн при длине примерно 12 метров от головы до кончика хвоста. Четырехногий сибиротитан не был кровожадным и питался растениями, но и хищников не боялся — они редко отваживались атаковать столь массивного зверя.
Описать нового динозавра удалось благодаря зубам, позвонкам и крестцу длиной около полуметра. Останки ящера были найдены у села Шестаково Кемеровской области. При этом палеонтологам пришлось буквально выколачивать окаменелости из твердого песчаника, работая посередине отвесной скалы с альпинистским снаряжением.
Дело в том, что от найденного крестца ящера расходятся ребра, образуя звезду. Поэтому видовое имя astrosacralis образовано от греческого astro («звезда»), латинского os sacrum («священная кость») или sacrum («крестец»). Между собой же ученые в шутку окрестили ящера «звездокрестцовым».
Как отметили в пресс-службе СПбГУ, сибиротитан стал вторым завроподом (группа гигантских динозавров), получившим в России научное имя, а также одной из древнейших титанозавровых форм, найденных на территории Азии.
При этом подчеркивается, что описанный вид ящеров не был самым большим представителем своей группы. Он имел массивный хвост и вытянутую шею, весил около 10 тонн при длине примерно 12 метров от головы до кончика хвоста. Четырехногий сибиротитан не был кровожадным и питался растениями, но и хищников не боялся — они редко отваживались атаковать столь массивного зверя.
Описать нового динозавра удалось благодаря зубам, позвонкам и крестцу длиной около полуметра. Останки ящера были найдены у села Шестаково Кемеровской области. При этом палеонтологам пришлось буквально выколачивать окаменелости из твердого песчаника, работая посередине отвесной скалы с альпинистским снаряжением.
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