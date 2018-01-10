На поле в Подмосковье нашли гигантскую надпись «Господи, помоги России»

Гигантская надпись «Господи, помоги России» появилась на поле в районе Митино, у деревни Гаврилково на самой границе с Москвой.
|
4108
Первыми призыв к высшим силам на Google Maps заметили администраторы Telegram-канала «Код Дурова». Они утверждают, что надпись появилась недавно.
На карте объект обозначается как «туристический». Также указывается, что доступ к нему открыт круглосуточно. К геометке также прикреплены фотографии, на которых запечатлена одна из канав, образующих надпись, и вид на Митино.
Происхождение надписи объяснили муниципальные депутаты Митино. По их словам, эту фразу вырыли активисты близлежащих районов, выступающих против жилой застройки в этой местности (долина реки Сходня), а также против строительства мусоросжигательного завода, сообщает «Комсомольская правда».
На карте объект обозначается как «туристический». Также указывается, что доступ к нему открыт круглосуточно. К геометке также прикреплены фотографии, на которых запечатлена одна из канав, образующих надпись, и вид на Митино.
Происхождение надписи объяснили муниципальные депутаты Митино. По их словам, эту фразу вырыли активисты близлежащих районов, выступающих против жилой застройки в этой местности (долина реки Сходня), а также против строительства мусоросжигательного завода, сообщает «Комсомольская правда».
Комментарии