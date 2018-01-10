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    На поле в Подмосковье нашли гигантскую надпись «Господи, помоги России»

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    • Фото: google.com
    На поле в Подмосковье нашли гигантскую надпись «Господи, помоги России»

    На поле в Подмосковье нашли гигантскую надпись «Господи, помоги России»

    На поле в Подмосковье нашли гигантскую надпись «Господи, помоги России»
  • Фото: google.com

    • Гигантская надпись «Господи, помоги России» появилась на поле в районе Митино, у деревни Гаврилково на самой границе с Москвой.

    Первыми призыв к высшим силам на Google Maps заметили администраторы Telegram-канала «Код Дурова». Они утверждают, что надпись появилась недавно.

    На карте объект обозначается как «туристический». Также указывается, что доступ к нему открыт круглосуточно. К геометке также прикреплены фотографии, на которых запечатлена одна из канав, образующих надпись, и вид на Митино.

    Происхождение надписи объяснили муниципальные депутаты Митино. По их словам, эту фразу вырыли активисты близлежащих районов, выступающих против жилой застройки в этой местности (долина реки Сходня), а также против строительства мусоросжигательного завода, сообщает «Комсомольская правда».



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