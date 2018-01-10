Заигрался в диверсанта: в Петербурге суд допросил свидетелей по делу о первокурснике Можайки

Ленинградский окружной военный суд начал рассматривать по существу громкое уголовное дело 19-летнего учащегося Военно-космической академии имени Можайского, которого обвиняют в приготовлении к теракту.

Оказавшись на скамье подсудимых вместо привычной академической парты, Вадим Осипов явно чувствует себя не на своем месте. И неслучайно: ведь по новому обвинению ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Но юноша пытается улыбаться и уверяет, что у него всё отлично.



Этот жизнерадостный парень, кажется, до сих пор не верит, что его шутка превратилась в настоящий кошмар. Одно из главных доказательств якобы планируемых им диверсий — запрещенная книга «Азбука домашнего терроризма», которую обвиняемый сам показал оперативникам в своем смартфоне.



Воспользоваться этим букварем Осипов, по его словам, даже не планировал, но его всё равно взяли под стражу. Уже из СИЗО курсант написал письмо министру обороны Сергею Шойгу и попросил не ломать его жизнь из-за недоразумения. Ведь он нарисовал план казармы, обсуждая теракт в метро после занятий по антитеррору, чтобы продумать схему защиты здания: в будущем он видел себя оперативником ФСБ.



Как раз сотрудник госбезопасности, еще до ареста вызвав Осипова на беседу, поинтересовался, как бы тот действовал, если бы был экстремистом. Молодой человек, видимо, желая произвести впечатление, в красках описал свой рецепт теракта: к примеру, он взорвал бы чайник в руках старшины или заминировал дорожку, ведущую от плаца к штабу. А после применения напалма сбежал бы из академического городка и подорвал тележку с мороженым в центре города.



Кстати, экспертиза показала полную вменяемость курсанта. Заодно врачи отметили его склонность к фантазированию. Но и все обвинения в свой адрес Осипов считает не менее талантливыми фантазиями.



Виталий Черкасов, адвокат обвиняемого: «Он с детства интересовался всем, что связано с жизнью разведчиков. Он это называет шпионами и диверсантами. Получается, он выложил всё на блюдечке с голубой каемочкой сотрудникам ФСБ, которые к нему пришли».



Еще одна не менее противоречивая деталь: как пишут СМИ, следователи вменяют студенту поездку в Рязань, где тот якобы принял ислам. Но атеист Осипов заявил: он, действительно, часто шутил на тему взрывов, вот только в Рязани никогда не был. Теперь ему остается только надеяться, что этих опровержений хватит для оправдательного приговора, отмечает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.



Тем не менее каким бы ни был вердикт суда, очевидно, что такое внеучебное рвение Осипова сыграло злую шутку, в первую очередь, с самим студентом. Ведь такая подрывная деятельность уже подорвала как минимум будущее и перспективы первокурсника-сироты, который отметил и свое 19-летие, и новогодние праздники не в стенах казармы, а за решеткой следственного изолятора.