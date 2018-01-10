Путин пообещал сохранить бесплатное высшее образование в России

Президент России Владимир Путин заверил, что в России сохранится бесплатное высшее образование.
Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода. Президент подчеркнул, что платная часть будет существовать и дальше, но вместе с тем останется и бесплатное высшее образование.
Владимир Путин: «Нет, здесь принципиальных изменений не будет. Платная часть она есть и будет существовать, но бесплатное образование, безусловно, сохранится».
Глава государства также поделился мнением о системе Единого государственного экзамена, который сдают выпускники школ. Президент отметил, что, несмотря на существующие минусы, главный плюс ЕГЭ в том, что он «уравнивает всех поступающих абитуриентов».
Владимир Путин: «Что касается ЕГЭ, то нам лучше не вдаваться сейчас в детали, не углубляться в эту дискуссию. Есть плюсы и минусы. Сейчас не буду говорить о минусах, они тоже есть, но плюсы заключаются в том, что количество ребят-абитуриентов не из столичных городов резко увеличилось после введения ЕГЭ».
Путин подчеркнул, что система ЕГЭ работает, поэтому ее надо сохранить и продолжать совершенствовать, передает ТАСС.
Владимир Путин: «Нет, здесь принципиальных изменений не будет. Платная часть она есть и будет существовать, но бесплатное образование, безусловно, сохранится».
Глава государства также поделился мнением о системе Единого государственного экзамена, который сдают выпускники школ. Президент отметил, что, несмотря на существующие минусы, главный плюс ЕГЭ в том, что он «уравнивает всех поступающих абитуриентов».
Владимир Путин: «Что касается ЕГЭ, то нам лучше не вдаваться сейчас в детали, не углубляться в эту дискуссию. Есть плюсы и минусы. Сейчас не буду говорить о минусах, они тоже есть, но плюсы заключаются в том, что количество ребят-абитуриентов не из столичных городов резко увеличилось после введения ЕГЭ».
Путин подчеркнул, что система ЕГЭ работает, поэтому ее надо сохранить и продолжать совершенствовать, передает ТАСС.
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