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    Улюкаев оказался в трехместной камере «Кремлевского централа»

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    Улюкаев оказался в трехместной камере «Кремлевского централа»

    Улюкаев оказался в трехместной камере «Кремлевского централа»

    Улюкаев оказался в трехместной камере «Кремлевского централа»
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • Источник рассказал об условиях содержания бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, получившего срок за получение взятки.

    Бывший министр содержится в трехместной камере СИЗО особой категории «Кремлевский централ». Вместе с Улюкаевым в камере находятся еще двое граждан.

    Также источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что экс-министр чувствует себя хорошо и не жалуется на условия содержания, передает «Интерфакс».

    При этом источник не стал уточнять, кто именно находится в камере с Улюкаевым.

    смотретьУлюкаев общался с прессой и шутил во время оглашения приговора
    Улюкаев общался с прессой и шутил во время оглашения приговора
    Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря приговорил Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Также экс-главе Минэкономразвития назначили штраф в 130 млн рублей. Сам Улюкаев заявил, что приговор ему понятен, однако он считает решение суда «несправедливым».

    Сейчас Улюкаев находится в лучшей части СИЗО «Матросская тишина», так называемом Кремлевском централе, где содержатся высокопоставленные заключенные. Там экс-министр будет оставаться до исполнения приговора, который пока не вступил в законную силу.

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