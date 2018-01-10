Улюкаев оказался в трехместной камере «Кремлевского централа»

Источник рассказал об условиях содержания бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, получившего срок за получение взятки.
Бывший министр содержится в трехместной камере СИЗО особой категории «Кремлевский централ». Вместе с Улюкаевым в камере находятся еще двое граждан.
Также источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что экс-министр чувствует себя хорошо и не жалуется на условия содержания, передает «Интерфакс».
При этом источник не стал уточнять, кто именно находится в камере с Улюкаевым.
Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря приговорил Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Также экс-главе Минэкономразвития назначили штраф в 130 млн рублей. Сам Улюкаев заявил, что приговор ему понятен, однако он считает решение суда «несправедливым».
Сейчас Улюкаев находится в лучшей части СИЗО «Матросская тишина», так называемом Кремлевском централе, где содержатся высокопоставленные заключенные. Там экс-министр будет оставаться до исполнения приговора, который пока не вступил в законную силу.
Также источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что экс-министр чувствует себя хорошо и не жалуется на условия содержания, передает «Интерфакс».
При этом источник не стал уточнять, кто именно находится в камере с Улюкаевым.
Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря приговорил Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Также экс-главе Минэкономразвития назначили штраф в 130 млн рублей. Сам Улюкаев заявил, что приговор ему понятен, однако он считает решение суда «несправедливым».
Сейчас Улюкаев находится в лучшей части СИЗО «Матросская тишина», так называемом Кремлевском централе, где содержатся высокопоставленные заключенные. Там экс-министр будет оставаться до исполнения приговора, который пока не вступил в законную силу.
Комментарии