Российский десантный корабль «Ямал» столкнулся с сухогрузом в Эгейском море

Большой десантный корабль (БДК) «Ямал» Черноморского флота получил повреждения, возвращаясь из Средиземного моря в Севастополь.
Как сообщили сегодня в пресс-службе Черноморского флота РФ, инцидент произошел еще 30 декабря. «Ямал» столкнулся в Эгейском море с сухогрузом «Орка-2», который ходит под флагом Сьерра-Леоне. Столкновение произошло по вине гражданского судна, передает «Интерфакс».
Вячеслав Трухачёв, начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ: «Инцидент возник по вине сухогруза „Орка-2“, который в нарушение Международных Правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72), следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение».
В результате столкновения никто не пострадал, корабли остались на ходу и продолжили свой путь. В первых числах января «Ямал» прибыл на базу. Повреждения оказались не сильные.
БДК «Ямал» 23 декабря через Черноморские проливы проследовал в Сирию, до этого он перевозил груз в эту страну в ноябре 2017 года.
Вячеслав Трухачёв, начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ: «Инцидент возник по вине сухогруза „Орка-2“, который в нарушение Международных Правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72), следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение».
В результате столкновения никто не пострадал, корабли остались на ходу и продолжили свой путь. В первых числах января «Ямал» прибыл на базу. Повреждения оказались не сильные.
БДК «Ямал» 23 декабря через Черноморские проливы проследовал в Сирию, до этого он перевозил груз в эту страну в ноябре 2017 года.
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