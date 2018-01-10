Адвокат <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Адвокат 16+
    •  

    Российский десантный корабль «Ямал» столкнулся с сухогрузом в Эгейском море

    1 комментарий
    • Фото: rusflot / vk.com
    Российский десантный корабль «Ямал» столкнулся с сухогрузом в Эгейском море

    Российский десантный корабль «Ямал» столкнулся с сухогрузом в Эгейском море

    Российский десантный корабль «Ямал» столкнулся с сухогрузом в Эгейском море
  • Фото: rusflot / vk.com

    • Большой десантный корабль (БДК) «Ямал» Черноморского флота получил повреждения, возвращаясь из Средиземного моря в Севастополь.

    Как сообщили сегодня в пресс-службе Черноморского флота РФ, инцидент произошел еще 30 декабря. «Ямал» столкнулся в Эгейском море с сухогрузом «Орка-2», который ходит под флагом Сьерра-Леоне. Столкновение произошло по вине гражданского судна, передает «Интерфакс».

    Вячеслав Трухачёв, начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ: «Инцидент возник по вине сухогруза „Орка-2“, который в нарушение Международных Правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72), следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение».

    В результате столкновения никто не пострадал, корабли остались на ходу и продолжили свой путь. В первых числах января «Ямал» прибыл на базу. Повреждения оказались не сильные.

    БДК «Ямал» 23 декабря через Черноморские проливы проследовал в Сирию, до этого он перевозил груз в эту страну в ноябре 2017 года.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru