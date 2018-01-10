В Уфе пенсионер пригрозил расправой врачу из-за «насекомого в ухе»

Отоларинголог из Уфы заявил об угрозах от одного из своих пациентов. Мужчина написал врачу письмо, в котором якобы угрожал расправой из-за неправильно сделанной операции.

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насекомые

Уфа

По словам отоларинголога, пенсионер Владимир Войшвилло, который обратился за помощью, утверждал, что у него в ухе живет насекомое — двухвостка. Отоларинголог осмотрел пострадавшего, но ничего не нашел, кроме отита.



Пётр Кириллов, врач-отоларинголог первой категории Белебеевской ЦРБ: «Я его посмотрел и сразу поставил диагноз „хронический средний отит“. Ему нужна была экстренная помощь — удалить двухвостку, ее не было, я ее не нашел. По его же словам, я ее протолкнул дальше в голову, и она у него в голове бродила. Ну, может еще что-то там бродит в голове?! Я не знаю откуда у человека и что, но двухвостки не было!»



Отсутствие каких-либо насекомых подтвердила и экспертиза. Но сам Владимир Войшвилло уверяет, что двухвостка жила в его ухе полгода. А все потому, что доктор якобы не смог ее вовремя извлечь. В итоге воспалительный процесс, потеря слуха, операция и затянувшееся лечение.



Владимир Войшвилло, пациент: «И он вместо того, чтобы посмотреть и достать, там секундное дело, стал этим шприцом с водой выдавливать. Попытался вытащить раз пять или семь, а потом соскользнул пинцет и задел барабанную перепонку».



Между тем специалисты говорят, что название этих насекомых хоть и страшное — уховертка, но опасности для людей они не представляют. А то, что двухвостка способна залезть в ухо спящего человека и нанести серьезный вред — всего лишь старый миф.



Заручившись результатами экспертиз и всевозможных проверок, отоларинголог Пётр Кириллов решил обратиться в полицию с жалобой на угрозы. Однако пенсионер все отрицает. Говорит, что надеялся лишь получить извинения за некачественную медицинскую помощь. Уже со дня на день ему предстоит еще одна сложная операция: необходимо восстановить барабанную перепонку, что дает шансы вернуть слух.



А доктор Кириллов решил написать книгу о своей работе, в которой обязательно найдется место и для этой необычной истории, передает корреспондент НТВ Ангелина Машкина.



