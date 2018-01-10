Телефонный хулиган убил соперника по онлайн-игре руками спецназовцев

В США судебная система столкнулась с новым видом преступлений. Это так называемый сваттинг — от названия спецподразделения полиции SWAT. Пранкеры звонят в полицию, представляются террористами, сообщают, что держат на мушке нескольких человек, и грозят расправиться со всеми. При этом называют случайный адрес. Туда сразу выезжает спецназ. Затем ничего не подозревающий человек выходит на улицу, его принимают за преступника — и ликвидируют.

Тайлер Бэррис, сделавший ложный вызов в полицию, после которого полицейские убили невинного, может поставить в непростую ситуацию американское правосудие. Что с ним делать — не ясно. Конечно, не Бэррис нажимал на курок — стреляли люди в погонах. Но именно после звонка Бэрриса случилось непоправимое. Он ввел в заблуждение офицеров, назвав невинного человека опасным преступником. Хотя и полицейские могли бы разобраться перед тем, как стрелять.



Группа захвата приехала к предполагаемому преступнику. Эндрю Финч, конечно, был удивлен и спросил, в чем дело. Он не знал, что Тайлер Бэррис несколько минут назад говорил от его имени со службой 911 и заявил, что в доме оружие и убитый мужчина, а также что дом уже облит бензином и скоро загорится. Бэррис оказался настолько убедительным, что к месту примчались десятки патрульных машин. И ни у кого из офицеров не возникло мысли о том, что перед ними не вооруженный убийца, а невинный человек. Однако после, когда правда стала известна, пришлось оправдываться.



Подставить убитого Финча Бэррис решил из-за скандала в Интернете. Мужчины что-то не поделили в одной из онлайн-игр. Есть информация о том, что Бэррис уже дважды привлекался к ответственности за сваттинг. Ранее он заявлял о бомбах в полицию. Пока ему предъявлены обвинения в ложном вызове и обмане.



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