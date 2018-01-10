Житель Владивостока проткнул спицей медсестру в поликлинике

Во Владивостоке задержали агрессивного гражданина, который напал на медсестру и несколько раз проткнул ее спицей прямо в кабинете поликлиники.
Всё случилось в городской поликлинике №4. Там неадекватный мужчина ворвался в кабинет ЭКГ и набросился на 30-летнюю медсестру. Он несколько раз ударил женщину острой спицей в спину и шею. По словам главврача поликлиники Галины Горшуновой, пострадавшая получила глубокие ранения. Ее экстренно госпитализировали.
Галина Горшунова, главврач: «Ворвавшийся в кабинет ЭКГмужчина с предметом, похожим на спицу, ударил медицинскую сестру в область шеи и спины. Раны очень глубокие. Она оперативно госпитализирована».
Нападавший попытался скрыться, однако на крики медсестры подоспели пациенты и медработники. Они остановили мужчину, связали и передали полиции. Сейчас с ним работают правоохранители. Они выясняют мотивы нападения.
По данным «Интерфакса», происшествие взял на личный контроль глава департамента здравоохранения Приморья Андрей Кузьмин.
Галина Горшунова, главврач: «Ворвавшийся в кабинет ЭКГмужчина с предметом, похожим на спицу, ударил медицинскую сестру в область шеи и спины. Раны очень глубокие. Она оперативно госпитализирована».
Нападавший попытался скрыться, однако на крики медсестры подоспели пациенты и медработники. Они остановили мужчину, связали и передали полиции. Сейчас с ним работают правоохранители. Они выясняют мотивы нападения.
По данным «Интерфакса», происшествие взял на личный контроль глава департамента здравоохранения Приморья Андрей Кузьмин.
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