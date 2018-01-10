Путин сменил посла России в Германии

Владимир Гринин освобожден от обязанностей посла РФ в Германии.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новым послом в ФРГ назначен Сергей Нечаев, который ранее заманил пост директора Третьего европейского департамента МИД. Также он возглавлял генконсульство России в Бонне и был послом в Вене.
Отметим, что Владимир Гринин возглавлял российскую дипмиссию в Германии с 2010 года. Однако в ноябре ему исполнилось 70 лет, это предельный возраст нахождения на госслужбе.
Кроме того, сегодня Путин назначил Николая Софинского послом России в Уругвае. Ранее этот пост занимал Алексей Лабецкий, он отправлен в отставку.
Новым послом в ФРГ назначен Сергей Нечаев, который ранее заманил пост директора Третьего европейского департамента МИД. Также он возглавлял генконсульство России в Бонне и был послом в Вене.
Отметим, что Владимир Гринин возглавлял российскую дипмиссию в Германии с 2010 года. Однако в ноябре ему исполнилось 70 лет, это предельный возраст нахождения на госслужбе.
Кроме того, сегодня Путин назначил Николая Софинского послом России в Уругвае. Ранее этот пост занимал Алексей Лабецкий, он отправлен в отставку.
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