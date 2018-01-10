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    Путин сменил посла России в Германии

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    • Фото: Родионов Владимир / ТАСС
    Путин сменил посла России в Германии

    Путин сменил посла России в Германии

    Путин сменил посла России в Германии
  • Фото: Родионов Владимир / ТАСС

    • Владимир Гринин освобожден от обязанностей посла РФ в Германии.

    Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Новым послом в ФРГ назначен Сергей Нечаев, который ранее заманил пост директора Третьего европейского департамента МИД. Также он возглавлял генконсульство России в Бонне и был послом в Вене.

    Отметим, что Владимир Гринин возглавлял российскую дипмиссию в Германии с 2010 года. Однако в ноябре ему исполнилось 70 лет, это предельный возраст нахождения на госслужбе.

    Кроме того, сегодня Путин назначил Николая Софинского послом России в Уругвае. Ранее этот пост занимал Алексей Лабецкий, он отправлен в отставку.

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