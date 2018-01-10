В Москве ищут педофила на иномарке с девочкой в багажнике

Полиция Москвы ищет иномарку, в багажнике которой может находиться изнасилованный ребенок.
Ведется поиск автомобиля Nissan со столичными номерами. По предварительной информации, иномаркой управляет подозреваемый в педофилии.
Кроме того, по некоторым данным, в багажнике машины может находиться 12-летняя девочка, изнасилованная злоумышленником, сообщает агентство «Москва».
Кроме того, по некоторым данным, в багажнике машины может находиться 12-летняя девочка, изнасилованная злоумышленником, сообщает агентство «Москва».
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