Адвокат <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Адвокат 16+
    •  

    В Москве ищут педофила на иномарке с девочкой в багажнике

    3 комментария

    В Москве ищут педофила на иномарке с девочкой в багажнике

    В Москве ищут педофила на иномарке с девочкой в багажнике

    Полиция Москвы ищет иномарку, в багажнике которой может находиться изнасилованный ребенок.

    Ведется поиск автомобиля Nissan со столичными номерами. По предварительной информации, иномаркой управляет подозреваемый в педофилии.

    Кроме того, по некоторым данным, в багажнике машины может находиться 12-летняя девочка, изнасилованная злоумышленником, сообщает агентство «Москва».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru