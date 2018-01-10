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    В Минтруда рассказали, почему чиновники могут не декларировать криптовалюты

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    • Фото: Вергун Антон / ТАСС
    В Минтруда рассказали, почему чиновники могут не декларировать криптовалюты

    В Минтруда рассказали, почему чиновники могут не декларировать криптовалюты

    В Минтруда рассказали, почему чиновники могут не декларировать криптовалюты
  • Фото: Вергун Антон / ТАСС

    • В Минтруда объяснили, в связи с чем чиновникам разрешено не указывать в декларации о доходах наличие криптовалюты.

    В ведомстве рассказали, что криптовалюты не вошли в обновленную справку о доходах госслужащих потому, что в России пока не сформированы подходы к их определению и регулированию, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе Минтруда.

    Минтруда РФ: «В справку не включены криптовалюты, так как в настоящее время подходы к определению и регулированию криптовалют в Российской Федерации на законодательном уровне не определены».

    В министерстве пояснили, что в будущем требования к декларации криптовалют могут измениться. Также в ведомстве подтвердили, что теперь чиновникам рекомендовано указывать иные места работы.

    Ранее сообщалось, что, согласно обновленным рекомендациям, чиновники могут не сообщать о наличии криптовалют в справке о доходах.










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