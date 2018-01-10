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    Россияне потратили за новогодние праздники почти триллион рублей

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Кузнецов
    Россияне потратили за новогодние праздники почти триллион рублей

    Россияне потратили за новогодние праздники почти триллион рублей

    Россияне потратили за новогодние праздники почти триллион рублей
  • Фото: РИА Новости, Сергей Кузнецов

    • Траты россиян за новогодние каникулы выросли на 7% по сравнению с зимними праздниками в прошлом году.

    С 1 по 8 января 2018 года россияне потратили 920 млрд рублей. Из них 23 млрд рублей пришлись на покупки в Интернете. Об этом RT сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли.

    В АКИТ отметили, что общая сумма на 7% превышает показатели новогодних каникул в прошлом году. Тогда россияне потратили 860 млрд рублей. Расходы на онлайн-заказы выросли на 22%. В АКИТ это объясняют плохой погодой в Москве и Петербурге, на которые обычно приходится большая часть покупок в Интернете.

    Самыми популярными покупками в традиционной рознице стали электроника и бытовая техника, верхняя одежда и ювелирные украшения. В Интернете же россияне чаще заказывали смартфоны, мебель, товары для дома, а также еду.

    Алексей Федоров, президент АКИТ: «Интересной тенденцией, наблюдаемой нами, стала высокая доля заказов ювелирных украшений и шуб в начале января. Кроме того, интересно, что и процент отменённых заказов в этот период доходил до 30–35%, тогда как в обычное время он не превышает 10%».

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