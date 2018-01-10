Житель Мурманской области протаранил магазин на угнанном БТР

Жителя Апатитов задержали за угон бронетранспортера и устроенное ДТП.
Правоохранители задержали в городе Апатиты Мурманской области мужчину, который протаранил витрину магазина на угнанном бронетранспортере. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД, угонщик был пьян, а машину он взял на стоянке местной автошколы.
Пресс-служба управления ГИБДД по Мурманской области: «Около 8:30 утра мужчина 1988 года рождения, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения, угнал транспортное средство на гусеничном ходу со стоянки автошколы и через лесной массив проехал в город. Он подъехал к магазину на улице Северной, протаранил иномарку и въехал в витрину».
Попав в магазин, мужчина вылез из БТР и пошел к торговым рядам. При задержании он не оказал сопротивления.
В инспекции добавили, что на прошлой неделе мужчину уже задерживали за угон «КамАЗа» с автобазы Кольского научного центра РАН.
Пресс-служба управления ГИБДД по Мурманской области: «Около 8:30 утра мужчина 1988 года рождения, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения, угнал транспортное средство на гусеничном ходу со стоянки автошколы и через лесной массив проехал в город. Он подъехал к магазину на улице Северной, протаранил иномарку и въехал в витрину».
Попав в магазин, мужчина вылез из БТР и пошел к торговым рядам. При задержании он не оказал сопротивления.
В инспекции добавили, что на прошлой неделе мужчину уже задерживали за угон «КамАЗа» с автобазы Кольского научного центра РАН.
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