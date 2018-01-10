Жителя Сахалина задержали за изнасилование 9-летней дочери

В городе Долинске (Сахалин) местный житель подозревается в надругательстве над малолетней дочерью.
По данным следствия, 42-летний подозреваемый в январе 2018 года надругался над своей 9-летней дочкой, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, сообщили в управлении СК по Сахалинской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, сообщили в управлении СК по Сахалинской области.
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