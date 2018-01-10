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    В Санта-Барбаре из-за ливней и оползней погибли не менее 13 человек. США, наводнения, оползни, погодные аномалии, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Санта-Барбаре из-за ливней и оползней погибли не менее 13 человек

    В Санта-Барбаре из-за ливней и оползней погибли не менее 13 человек

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    • Фото: @EliasonMike / twitter.com
    В <nobr>Санта-Барбаре</nobr> <nobr>из-за</nobr> ливней и оползней погибли не менее 13 человек

    В Санта-Барбаре из-за ливней и оползней погибли не менее 13 человек

    В <nobr>Санта-Барбаре</nobr> <nobr>из-за</nobr> ливней и оползней погибли не менее 13 человек
    • Фото: @EliasonMike / twitter.com

      • Власти Калифорнии сообщили предварительные данные о погибших в результате оползней и наводнений.

      Как сообщает Reuters со ссылкой на представителей полиции округа Санта-Барбара (штат Калифорния), не менее 13 человек стали жертвами наводнений и оползней, вызванных ливнями.

      Билл Браун, шериф округа Санта-Барбара: «Мы с горестью сообщаем, что непогода привела к 13 случаям гибели людей. Мы предполагаем, что эта цифра может возрасти, так как мы все еще заняты поиском пропавших без вести людей».

      В городе Монтесито оползни разрушили несколько жилых домов. В службы спасения поступило множество сообщений о пропавших без вести. Информацию пока что проверяют.

      Мощные ливни обрушились на Калифорнию в понедельник. Специалисты предупредили об опасности наводнений, схода оползней и селевых потоков в районах, которые недавно были охвачены грандиозными пожарами. В Калифорнийском округе Санта-Барбара расположены дома многих американских знаменитостей. Власти штата призвали жителей опасных районов к эвакуации. Свои дома покинули более 20 тысяч человек.

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