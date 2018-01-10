СМИ: США хотят разработать новую ядерную боеголовку «для сдерживания России»

Администрация президента США Дональда Трампа намерена разрешить Пентагону разработку новой ядерной боеголовки с зарядом малой мощности для ракет Trident.
Как пишет The Guardian со ссылкой на бывшего старшего директора Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала, администрация Трампа планирует ослабить существующие ограничения на использование ядерного оружия.
По словам Вулфстала, новая ядерная доктрина США, подготовленная Пентагоном, предусматривает оснащение модифицированных ракет подводного базирования Trident D5 подобными боеголовками «с целью сдерживания России от использования ядерных боеголовок тактического назначения при конфликте в Восточной Европе».
В новой ядерной доктрине США, которая, как ожидается, будет представлена в конце января, будет расширен перечень условий, при которых возможно применение американского ядерного оружия.
В статье The Guardian эксперты выражают тревогу по поводу создания «пригодного для использования» ядерного оружия меньшего размера, подчеркивая, что это делает более вероятной возможность развязывания ядерной войны.
По словам Вулфстала, новая ядерная доктрина США, подготовленная Пентагоном, предусматривает оснащение модифицированных ракет подводного базирования Trident D5 подобными боеголовками «с целью сдерживания России от использования ядерных боеголовок тактического назначения при конфликте в Восточной Европе».
В новой ядерной доктрине США, которая, как ожидается, будет представлена в конце января, будет расширен перечень условий, при которых возможно применение американского ядерного оружия.
В статье The Guardian эксперты выражают тревогу по поводу создания «пригодного для использования» ядерного оружия меньшего размера, подчеркивая, что это делает более вероятной возможность развязывания ядерной войны.
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