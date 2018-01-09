Французских водителей будут лишать прав за использование мобильников за рулем

Французские власти разрабатывают законы, ужесточающие ответственность за нарушение правил дорожного движения.
Эдуар Филипп, премьер-министр Франции: «После многочисленных обсуждений принято решение снизить с 1 июля максимальную допустимую скорость на второстепенных дорогах с 90 до 80 километров в час. Эта мера позволит нам сохранить 350–400 жизней в год».
Новые правила также предусматривают изъятие водительских прав за использование водителем мобильного телефона во время управления автомобилем. Ранее это наказывалось штрафом в размере 135 евро и снятием 3 баллов из 12 в водительских правах, пишет ТАСС.
Эдуар Филипп: «Безопасность дорожного движения — это национальный вопрос первостепенной важности. Те, кто находится за рулем, должны помнить, что от их действий зависят наши жизни и жизни наших близких. В последние три года мы наблюдаем постоянное увеличение числа ДТП со смертельным исходом, и это после 30 лет прогресса, который был сделан в этом вопросе».
По официальным данным, в 2016 году во Франции в результате ДТП погибли 3477 человек. Эксперты уверены, что общее число жертв дорожных аварий в 2017 году будет выше. Только во время новогодних праздников этого года на дорогах Франции погибли 105 человек.
Новые правила также предусматривают изъятие водительских прав за использование водителем мобильного телефона во время управления автомобилем. Ранее это наказывалось штрафом в размере 135 евро и снятием 3 баллов из 12 в водительских правах, пишет ТАСС.
Эдуар Филипп: «Безопасность дорожного движения — это национальный вопрос первостепенной важности. Те, кто находится за рулем, должны помнить, что от их действий зависят наши жизни и жизни наших близких. В последние три года мы наблюдаем постоянное увеличение числа ДТП со смертельным исходом, и это после 30 лет прогресса, который был сделан в этом вопросе».
По официальным данным, в 2016 году во Франции в результате ДТП погибли 3477 человек. Эксперты уверены, что общее число жертв дорожных аварий в 2017 году будет выше. Только во время новогодних праздников этого года на дорогах Франции погибли 105 человек.
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