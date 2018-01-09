Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    Умер оперный певец Александр Ведерников

    1 комментарий
    • Фото: Булдаков Олег / ТАСС
    Умер оперный певец Александр Ведерников

    Умер оперный певец Александр Ведерников

    Умер оперный певец Александр Ведерников
  • Фото: Булдаков Олег / ТАСС

    • Советский и российский оперный певец Александр Ведерников скончался на 91-м году жизни.

    О смерти Ведерникова ТАСС сообщила пресс-атташе Большого театра со ссылкой на сына певца.

    Катерина Новикова, пресс-атташе Большого театра: «О кончине Александра Филипповича Ведерникова сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников».

    Новикова добавила, что время и место прощания с артистом пока не определены.

    Народный артист СССР Александр Ведерников несколько лет был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (нынешней Мариинки), а с 1958 по 1990 год — солистом Большого театра. Он исполнил басовые партии практически во всех русских операх. С 2008 года он был художественным руководителем московского театра «Русская опера». Его дискография насчитывает более 30 альбомов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru