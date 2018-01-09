Умер оперный певец Александр Ведерников

Советский и российский оперный певец Александр Ведерников скончался на
91-м году жизни.
О смерти Ведерникова ТАСС сообщила пресс-атташе Большого театра со ссылкой на сына певца.
Катерина Новикова, пресс-атташе Большого театра: «О кончине Александра Филипповича Ведерникова сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников».
Новикова добавила, что время и место прощания с артистом пока не определены.
Народный артист СССР Александр Ведерников несколько лет был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (нынешней Мариинки), а с 1958 по 1990 год — солистом Большого театра. Он исполнил басовые партии практически во всех русских операх. С 2008 года он был художественным руководителем московского театра «Русская опера». Его дискография насчитывает более 30 альбомов.
Катерина Новикова, пресс-атташе Большого театра: «О кончине Александра Филипповича Ведерникова сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников».
Новикова добавила, что время и место прощания с артистом пока не определены.
Народный артист СССР Александр Ведерников несколько лет был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (нынешней Мариинки), а с 1958 по 1990 год — солистом Большого театра. Он исполнил басовые партии практически во всех русских операх. С 2008 года он был художественным руководителем московского театра «Русская опера». Его дискография насчитывает более 30 альбомов.
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