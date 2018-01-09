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    Крым присоединился к сбору подписей в поддержку Путина. выборы, Жириновский, Путин, Явлинский. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрым присоединился к сбору подписей в поддержку Путина

    Крым присоединился к сбору подписей в поддержку Путина

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    Крым присоединился к сбору подписей в поддержку Путина

    Крым присоединился к сбору подписей в поддержку Путина

    Крым присоединился к сбору подписей в поддержку Путина

      Подписи за кандидатов от непарламентских партий и самовыдвиженцев сейчас собирают в десятках регионов. Сегодня к кампании в поддержку Владимира Путина присоединились три крымских города — Евпатория, Керчь и Феодосия.

      По количеству пунктов сбора лидирует Москва — их здесь 40. Документы оформляют волонтеры.

      Александр Юдин, волонтер: «Я занимаюсь изданием книг об участниках Великой Отечественной войны, проживающих на территории нашей страны. Они сравнивают как было раньше, что сейчас и очень часто восхищаются управлением Путина. Им есть с чем сравнивать, поэтому это не только моя позиция, что я за Путина, это мой кандидат, но также это и кандидат многих ветеранов».

      Волонтеры отмечают, что подписи за Путина ставят представители разных поколений.

      Каринэ Вартанова, пенсионерка: «Я счастлива, что могу сейчас участвовать в поддержку сбора подписей. Это необходимая формальность, чтобы было собрано определенное количество голосов, и я свой голос с удовольствием отдам!».

      Мария, студентка: «Я не первый раз уже голосую и по всем программам, которые выдвигают кандидаты, для меня Путин — самый достойный. Я действительно вижу, как у нас меняется что-то в стране и какие есть возможности сейчас для молодежи».

      По закону самовыдвиженцы должны предоставить в ЦИК не менее трехсот тысяч подписей, кандидаты от непарламентских партий — не менее ста тысяч.

      Кроме того, Центризбирком сегодня зарегистрировал доверенных лиц кандидатов в президенты Владимира Жириновского и Григория Явлинского. Лидера ЛДПР будут представлять 113 человек, одного из основателей партии «Яблоко» — 106.

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