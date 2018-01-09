Крым присоединился к сбору подписей в поддержку Путина

Подписи за кандидатов от непарламентских партий и самовыдвиженцев сейчас собирают в десятках регионов. Сегодня к кампании в поддержку Владимира Путина присоединились три крымских города — Евпатория, Керчь и Феодосия.



1089 выборы

Жириновский

Путин

Явлинский

По количеству пунктов сбора лидирует Москва — их здесь 40. Документы оформляют волонтеры.



Александр Юдин, волонтер: «Я занимаюсь изданием книг об участниках Великой Отечественной войны, проживающих на территории нашей страны. Они сравнивают как было раньше, что сейчас и очень часто восхищаются управлением Путина. Им есть с чем сравнивать, поэтому это не только моя позиция, что я за Путина, это мой кандидат, но также это и кандидат многих ветеранов».



Волонтеры отмечают, что подписи за Путина ставят представители разных поколений.



Каринэ Вартанова, пенсионерка: «Я счастлива, что могу сейчас участвовать в поддержку сбора подписей. Это необходимая формальность, чтобы было собрано определенное количество голосов, и я свой голос с удовольствием отдам!».



Мария, студентка: «Я не первый раз уже голосую и по всем программам, которые выдвигают кандидаты, для меня Путин — самый достойный. Я действительно вижу, как у нас меняется что-то в стране и какие есть возможности сейчас для молодежи».



По закону самовыдвиженцы должны предоставить в ЦИК не менее трехсот тысяч подписей, кандидаты от непарламентских партий — не менее ста тысяч.



Кроме того, Центризбирком сегодня зарегистрировал доверенных лиц кандидатов в президенты Владимира Жириновского и Григория Явлинского. Лидера ЛДПР будут представлять 113 человек, одного из основателей партии «Яблоко» — 106.