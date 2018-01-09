«Санкции дали осечку»: глава МИД Австрии признала неэффективность антироссийских мер

Глава австрийского МИДа заявила, что западные санкции в отношении Москвы существенного влияния на российскую экономику не оказали.
Как заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль в интервью изданию Kurier, принятые летом 2014 года экономические ограничительные меры неэффективны.
Карин Кнайссль, министр иностранных дел Австрии «Санкции против России, принятые в июле 2014 года, были направлены в основном на газовую и нефтяную промышленность в глубоководном буровом районе Арктики. Они, по моим наблюдениям, оказались неэффективными, поскольку осенью 2014 года цена на нефть упала более чем на 70%. Ослабление российской нефтяной промышленности, задуманное прежде всего Соединенными Штатами, не достигло своей цели».
Ответила Кнайссль и на вопрос о том, справедливы ли экономические ограничения, направленные против России.
Карин Кнайссль: «Справедливость не является категорией политики».
По мнению Кнайссль, подобные меры сработали лишь один раз в истории, когда из-за расовой сегрегации ограничения вводились в отношении ЮАР. Что же касается текущих антироссийских экономических мер, то их австрийский министр оценила коротко и однозначно.
Карин Кнайссль: «Санкции дали осечку».
Экономические санкции против России Евросоюз ввел летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Весной 2015 года лидеры стран ЕС увязали действие ограничительных мер с полным выполнением минских соглашений. В декабре минувшего года Совет ЕС решил продлить принятые меры в отношении России до 31 июля 2018 года.
Карин Кнайссль, министр иностранных дел Австрии «Санкции против России, принятые в июле 2014 года, были направлены в основном на газовую и нефтяную промышленность в глубоководном буровом районе Арктики. Они, по моим наблюдениям, оказались неэффективными, поскольку осенью 2014 года цена на нефть упала более чем на 70%. Ослабление российской нефтяной промышленности, задуманное прежде всего Соединенными Штатами, не достигло своей цели».
Ответила Кнайссль и на вопрос о том, справедливы ли экономические ограничения, направленные против России.
Карин Кнайссль: «Справедливость не является категорией политики».
По мнению Кнайссль, подобные меры сработали лишь один раз в истории, когда из-за расовой сегрегации ограничения вводились в отношении ЮАР. Что же касается текущих антироссийских экономических мер, то их австрийский министр оценила коротко и однозначно.
Карин Кнайссль: «Санкции дали осечку».
Экономические санкции против России Евросоюз ввел летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Весной 2015 года лидеры стран ЕС увязали действие ограничительных мер с полным выполнением минских соглашений. В декабре минувшего года Совет ЕС решил продлить принятые меры в отношении России до 31 июля 2018 года.
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