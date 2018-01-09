Пёс <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пёс 16+
    •  

    «Санкции дали осечку»: глава МИД Австрии признала неэффективность антироссийских мер

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Karin Kneissl
    «Санкции дали осечку»: глава МИД Австрии признала неэффективность антироссийских мер

    «Санкции дали осечку»: глава МИД Австрии признала неэффективность антироссийских мер

    «Санкции дали осечку»: глава МИД Австрии признала неэффективность антироссийских мер
  • Фото: Reuters © 2018, Karin Kneissl

    • Глава австрийского МИДа заявила, что западные санкции в отношении Москвы существенного влияния на российскую экономику не оказали.

    Как заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль в интервью изданию Kurier, принятые летом 2014 года экономические ограничительные меры неэффективны.

    Карин Кнайссль, министр иностранных дел Австрии «Санкции против России, принятые в июле 2014 года, были направлены в основном на газовую и нефтяную промышленность в глубоководном буровом районе Арктики. Они, по моим наблюдениям, оказались неэффективными, поскольку осенью 2014 года цена на нефть упала более чем на 70%. Ослабление российской нефтяной промышленности, задуманное прежде всего Соединенными Штатами, не достигло своей цели».

    Ответила Кнайссль и на вопрос о том, справедливы ли экономические ограничения, направленные против России.

    Карин Кнайссль: «Справедливость не является категорией политики».

    По мнению Кнайссль, подобные меры сработали лишь один раз в истории, когда из-за расовой сегрегации ограничения вводились в отношении ЮАР. Что же касается текущих антироссийских экономических мер, то их австрийский министр оценила коротко и однозначно.

    Карин Кнайссль: «Санкции дали осечку».

    Экономические санкции против России Евросоюз ввел летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Весной 2015 года лидеры стран ЕС увязали действие ограничительных мер с полным выполнением минских соглашений. В декабре минувшего года Совет ЕС решил продлить принятые меры в отношении России до 31 июля 2018 года.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru