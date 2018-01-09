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    В петербургском метро ограничат работу станции «Горьковская». Санкт-Петербург, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ петербургском метро ограничат работу станции «Горьковская»

    В петербургском метро ограничат работу станции «Горьковская»

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    В петербургском метро ограничат работу станции «Горьковская»

    В петербургском метро ограничат работу станции «Горьковская»

      С 10 января по 9 марта вход на станцию «Горьковская» в часы пик будут закрывать либо ограничивать в связи с ремонтом эскалаторов. Пассажиров просят быть внимательнее.

      Так, по будним дням с 8 до 10 часов утра вестибюль «Горьковской» будет закрыт для входа пассажиров, а вечером с 17:00 до 19:00 вход ограничат. Метрополитен начинает здесь капитальный ремонт эскалаторов. Работы закончатся только к началу весны.

      Скорее всего, закрытие «Горьковской» неизбежно приведет к увеличению пассажиропотока на «Петроградской», которая и так перегружена.

      Капитальную реконструкцию «Горьковской» проводили 8 лет назад. Тогда же были отремонтированы и все эскалаторы.

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