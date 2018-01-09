В Петербурге начался суд над подозреваемом в терроризме курсантом

Сегодня Ленинградский окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело первокурсника
Военно-космической академии Можайского.
19-летний курсант Вадим Осипов обвиняется сразу по двум статьям, связанным с подготовкой теракта. Студента взяли под стражу вскоре после взрыва в петербургском метро в апреле прошлого года.
В терроризме Осипова заподозрили после того, как в его дневнике обнаружили схему казармы и план ее захвата, а в мобильном телефоне — запрещенную книгу из списка экстремистских материалов.
По версии следствия, студент собирался совершить диверсию при помощи четверых однокурсников, вербуя их в социальных сетях. Обвинение Осипову было предъявлено по статьям «Содействие террористической деятельности», «Приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору с наступлением тяжких последствий и умышленным причинением смерти человеку». За это ему грозит больше 10 лет лишения свободы вплоть до пожизненного.
Однако сам Осипов свою вину не признает и даже написал письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором попросил не ломать ему жизнь.
Виталий Черкасов, адвокат обвиняемого: «В материалах дела нет доказательств, которые говорили бы о том, что мой подзащитный приискивал, подготавливал какие-либо предметы, которые можно было использовать в качестве орудия, для того чтобы совершать эти страшные террористические акты».
Свое увлечение историей диверсантов и появление подробного плана казармы сам обвиняемый объяснит завтра. Заседание суда по существу перенесено на утро 10 января.
В терроризме Осипова заподозрили после того, как в его дневнике обнаружили схему казармы и план ее захвата, а в мобильном телефоне — запрещенную книгу из списка экстремистских материалов.
По версии следствия, студент собирался совершить диверсию при помощи четверых однокурсников, вербуя их в социальных сетях. Обвинение Осипову было предъявлено по статьям «Содействие террористической деятельности», «Приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору с наступлением тяжких последствий и умышленным причинением смерти человеку». За это ему грозит больше 10 лет лишения свободы вплоть до пожизненного.
Однако сам Осипов свою вину не признает и даже написал письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором попросил не ломать ему жизнь.
Виталий Черкасов, адвокат обвиняемого: «В материалах дела нет доказательств, которые говорили бы о том, что мой подзащитный приискивал, подготавливал какие-либо предметы, которые можно было использовать в качестве орудия, для того чтобы совершать эти страшные террористические акты».
Свое увлечение историей диверсантов и появление подробного плана казармы сам обвиняемый объяснит завтра. Заседание суда по существу перенесено на утро 10 января.
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