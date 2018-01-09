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    В США аллигаторы пытаются выжить в замерзающем болоте: видео. животные, крокодилы, морозы, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США аллигаторы пытаются выжить в замерзающем болоте: видео

    В США аллигаторы пытаются выжить в замерзающем болоте: видео

    1 комментарий
    В США аллигаторы пытаются выжить в замерзающем болоте: видео

    В США аллигаторы пытаются выжить в замерзающем болоте: видео

    В США аллигаторы пытаются выжить в замерзающем болоте: видео

      В Северной Каролине, как почти на всем протяжении Восточного побережья США, установились аномальные холода.

      Обитатели местных природных парков выживают сейчас как могут. Аллигаторы оказались скованны льдом и впали в некое подобие анабиоза.

      Крупные пресмыкающиеся чувствуют, что болото вот-вот покроется коркой, заранее высовывают нос из воды, чтобы не задохнуться, и ждут возвращения тепла.

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