В США аллигаторы пытаются выжить в замерзающем болоте: видео

В Северной Каролине, как почти на всем протяжении Восточного побережья США, установились аномальные холода.

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Обитатели местных природных парков выживают сейчас как могут. Аллигаторы оказались скованны льдом и впали в некое подобие анабиоза.



Крупные пресмыкающиеся чувствуют, что болото вот-вот покроется коркой, заранее высовывают нос из воды, чтобы не задохнуться, и ждут возвращения тепла.