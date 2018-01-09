Признанный мертвым мужчина ожил перед вскрытием в морге

Мужчина неожиданной пришел в себя в морге на севере Испании.
29-летний заключенный, который не подавал признаков жизни, был обнаружен сотрудниками тюрьмы в провинции Астурия. Мужчину обследовали трое врачей, которые подписали документы о том, что он мертв, после чего заключенного доставили в морг.
Однако уже перед вскрытием сотрудники морга услышали храп и, открыв мешок, в котором находилось тело, обнаружили, что мужчина на самом деле жив, передает The Local.
Заключенный был доставлен в госпиталь. По мнению медиков, оживший мужчина страдает каталепсией (так называемая восковая гибкость, характеризуется застыванием всего тела или конечностей в каком-либо положении).
Однако уже перед вскрытием сотрудники морга услышали храп и, открыв мешок, в котором находилось тело, обнаружили, что мужчина на самом деле жив, передает The Local.
Заключенный был доставлен в госпиталь. По мнению медиков, оживший мужчина страдает каталепсией (так называемая восковая гибкость, характеризуется застыванием всего тела или конечностей в каком-либо положении).
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