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    Признанный мертвым мужчина ожил перед вскрытием в морге

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    Признанный мертвым мужчина ожил перед вскрытием в морге

    Признанный мертвым мужчина ожил перед вскрытием в морге

    Мужчина неожиданной пришел в себя в морге на севере Испании.

    29-летний заключенный, который не подавал признаков жизни, был обнаружен сотрудниками тюрьмы в провинции Астурия. Мужчину обследовали трое врачей, которые подписали документы о том, что он мертв, после чего заключенного доставили в морг.

    Однако уже перед вскрытием сотрудники морга услышали храп и, открыв мешок, в котором находилось тело, обнаружили, что мужчина на самом деле жив, передает The Local.

    Заключенный был доставлен в госпиталь. По мнению медиков, оживший мужчина страдает каталепсией (так называемая восковая гибкость, характеризуется застыванием всего тела или конечностей в каком-либо положении).

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