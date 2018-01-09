В Чебоксарах расследуют смерть самбистки Лаврентьевой

Сыщики выясняют обстоятельства гибели
22-летней обладательницы Кубка Европы по самбо Эдеры Лаврентьевой.
По данным местных СМИ, девушка умерла в конце декабря, однако родственники решились рассказать об этом только после новогодних праздников. В частности, издание «ПроГород» отмечает, что 29 декабря с девушкой произошел несчастный случай, после чего она была доставлена в больницу, где и скончалась на следующее утро.
В Следственном комитете РИА Новости подтвердили, что рассматривают несчастный случай в качестве одной из версий произошедшего. При этом собеседник агентства добавил, что спортсменка скончалась 29 декабря.
Эдера Лаврентьева — мастер спорта России по самбо, член юниорской сборной России. Спортсменка не раз побеждала в первенствах и чемпионатах России, дважды одерживала победу на первенстве мира — в 2012 году в 2014 годах, а в 2015 году стала чемпионкой Кубка Европы по самбо.
В Следственном комитете РИА Новости подтвердили, что рассматривают несчастный случай в качестве одной из версий произошедшего. При этом собеседник агентства добавил, что спортсменка скончалась 29 декабря.
Эдера Лаврентьева — мастер спорта России по самбо, член юниорской сборной России. Спортсменка не раз побеждала в первенствах и чемпионатах России, дважды одерживала победу на первенстве мира — в 2012 году в 2014 годах, а в 2015 году стала чемпионкой Кубка Европы по самбо.
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