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    В Чебоксарах расследуют смерть самбистки Лаврентьевой

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    • Фото: Михаил Вансяцкий / facebook.com
    В Чебоксарах расследуют смерть самбистки Лаврентьевой

    В Чебоксарах расследуют смерть самбистки Лаврентьевой

    В Чебоксарах расследуют смерть самбистки Лаврентьевой
  • Фото: Михаил Вансяцкий / facebook.com

    • Сыщики выясняют обстоятельства гибели 22-летней обладательницы Кубка Европы по самбо Эдеры Лаврентьевой.

    По данным местных СМИ, девушка умерла в конце декабря, однако родственники решились рассказать об этом только после новогодних праздников. В частности, издание «ПроГород» отмечает, что 29 декабря с девушкой произошел несчастный случай, после чего она была доставлена в больницу, где и скончалась на следующее утро.

    В Следственном комитете РИА Новости подтвердили, что рассматривают несчастный случай в качестве одной из версий произошедшего. При этом собеседник агентства добавил, что спортсменка скончалась 29 декабря.

    Эдера Лаврентьева — мастер спорта России по самбо, член юниорской сборной России. Спортсменка не раз побеждала в первенствах и чемпионатах России, дважды одерживала победу на первенстве мира — в 2012 году в 2014 годах, а в 2015 году стала чемпионкой Кубка Европы по самбо.

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