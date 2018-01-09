Путин отменил термин «жилье экономкласса»

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому термин «жилье экономического класса» меняется на понятие «стандартное жилье».
Об этом сообщается на сайте Кремля. Документ отменяет понятие жилья экономкласса. Жилье такого типа теперь будет называться стандартным.
В документе также говорится, что Минстрой установит требования к стандартному жилью, в том числе к минимально и максимально допустимым размерам помещений. До этого стандартным будет считаться жилье, которое соответствует экономклассу.
Термин «жилье экономкласса» уже не раз вызывал нарекания со стороны политиков. Так, еще в 2016 году первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов говорил о необходимости отказа от этого понятия, утверждая что оно «унижает» россиян.
В документе также говорится, что Минстрой установит требования к стандартному жилью, в том числе к минимально и максимально допустимым размерам помещений. До этого стандартным будет считаться жилье, которое соответствует экономклассу.
Термин «жилье экономкласса» уже не раз вызывал нарекания со стороны политиков. Так, еще в 2016 году первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов говорил о необходимости отказа от этого понятия, утверждая что оно «унижает» россиян.
Комментарии