«Газель» на юге Москвы насмерть сбила женщину и скрылась

Столичные правоохранители ищут водителя «Газели», который на юге Москвы устроил ДТП с летальным исходом и скрылся.
Трагедия произошла во дворе дома №39 по улице Ясеневой. Там «Газель» сбила женщину и уехала.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД передает, что пострадавшая от полученных травм скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Водитель «Газели» объявлен в розыск, в городе введен план «Перехват».
ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД передает, что пострадавшая от полученных травм скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Водитель «Газели» объявлен в розыск, в городе введен план «Перехват».
Комментарии