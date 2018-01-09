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    «Газель» на юге Москвы насмерть сбила женщину и скрылась

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    • Фото: mreporter.ru
    «Газель» на юге Москвы насмерть сбила женщину и скрылась

    «Газель» на юге Москвы насмерть сбила женщину и скрылась

    «Газель» на юге Москвы насмерть сбила женщину и скрылась
  • Фото: mreporter.ru

    • Столичные правоохранители ищут водителя «Газели», который на юге Москвы устроил ДТП с летальным исходом и скрылся.

    Трагедия произошла во дворе дома №39 по улице Ясеневой. Там «Газель» сбила женщину и уехала.

    ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД передает, что пострадавшая от полученных травм скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Водитель «Газели» объявлен в розыск, в городе введен план «Перехват».

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