Репетитор из Москвы вербовала детей в секту на уроках химии

Скандальная история произошла в столице: правоохранители полагают, что репетитор по химии привлекала своих учеников и их родителей в секту Алля-Аят .

Надежда, москвичка с двумя высшими образованиями, до сих пор не может объяснить, как попала под влияние Ирины Авсюковой. Авсюкова — репетитор по химии, выпускница МГУ. Занятия она проводила на дому, и ничего подозрительного Надежда не замечала до тех пор, пока знаток естественной науки не предложила разгадать тайны природы.



Авсюкова быстро стала лучшей подругой Надежды. Каждая их встреча начиналась с чтения «формулы жизни», соленого чая, медитации на солнце и прикладывания к больному месту «волшебных» журналов. Через полгода на занятия к репетитору пришла и несовершеннолетняя дочь Надежды. Теперь девочке требуется помощь невролога.



По словам Надежды, ее дочь трижды сбегала из дома и перестала общаться со сверстниками. Только после этого мать все же решилась, несмотря на запреты Авсюковой, обратиться к врачам, а затем и к сотрудникам ФСБ. Выяснилось, что от действий Авсюковой пострадали еще несколько семей. Зачастую родители даже не знали, что на самом деле происходило на этих занятиях и почему их дети вдруг становились неуправляемыми.



По данным правоохранителей, Авсюкова посещала собрания последователей Алля-Аят. На одном из таких собраний силовики задержали одного из организаторов — близкую подругу женщины. Сама Авсюкова успела тогда уехать.



Как только будут собраны все доказательства, Авсюкова рискует стать фигуранткой уголовного дела.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.