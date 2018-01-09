Каноист подсыпал допинг сопернику за место в олимпийской сборной

Японского каноиста Ясухиро Судзуки дисквалифицировали на 8 лет, когда выяснилось, что он подсыпал допинг конкуренту за место в сборной.
Каноист сборной Японии Ясухиро Судзуки был отстранен от участия в соревнованиях на 8 лет за то, что подсыпал запрещенный препарат своему партнеру по команде Сэйдзи Комацу.
Ранее за допинг был дисквалифицирован 25-летний Комацу. Однако спортсмен потребовал нового расследования, в результате которого выяснилось, что препарат для наращивания мышц ему подсыпал коллега. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на японские СМИ, 32-летний Судзуки сделал это специально, так как Комацу был его конкурентом за место в национальной сборной.
Как отмечают местные СМИ, это не первое нарушение Судзуки. Ранее его ловили на краже инвентаря у других спортсменов.
Ранее за допинг был дисквалифицирован 25-летний Комацу. Однако спортсмен потребовал нового расследования, в результате которого выяснилось, что препарат для наращивания мышц ему подсыпал коллега. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на японские СМИ, 32-летний Судзуки сделал это специально, так как Комацу был его конкурентом за место в национальной сборной.
Как отмечают местные СМИ, это не первое нарушение Судзуки. Ранее его ловили на краже инвентаря у других спортсменов.
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