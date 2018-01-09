Угрожавшего порчей мошенника-трансвестита снова задержали в Кузбассе

26-летнего жителя города Белово (Кемеровская область), находившегося на испытательном сроке, снова задержали за мошенничество с переодеванием в женщину.
С жалобой в полицию обратилась 32-летняя жительница поселка Инской. Она два месяца назад познакомилась с молодой цыганкой, которая представилась Маргаритой и предложила потерпевшей погадать и снять порчу. Женщина доверилась новой знакомой и стала пускать гадалку к себе в дом. В обмен на услуги она передавала цыганке не только деньги, но и различные предметы, в том числе кофеварку, постельное белье, подушки и одеяла.
Однако позднее гадалка потребовала ноутбук и, получив отказ, начала угрожать, что наведет смертельную порчу на сына потерпевшей. По словам женщины, сразу после этого 4-летний ребенок стал сильно кашлять. Испугавшись за здоровье малыша, женщина отдала цыганке гаджет, а потом обратилась за помощью в полицию. Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.
Сотрудники угрозыска быстро вычислили и задержали гадалку. Ей оказался переодетый в женщину 26-летний мужчина. Стражи порядка изъяли у него все похищенное.
При этом в УМВД по Кемеровской области отметили, что задержанный совсем недавно был судим за похожее преступление. В декабре 2016 года в Ленинске-Кузнецком мужчина, переодевшись в цыганку, под предлогом снятия порчи обманул продавца местного магазина, похитив выручку и продукты на общую сумму около 40 тыс. рублей. В конце апреля суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Теперь мужчине, который находился на испытательном сроке, грозит до 5 лет колонии. Подозреваемый взят под стражу.
Однако позднее гадалка потребовала ноутбук и, получив отказ, начала угрожать, что наведет смертельную порчу на сына потерпевшей. По словам женщины, сразу после этого 4-летний ребенок стал сильно кашлять. Испугавшись за здоровье малыша, женщина отдала цыганке гаджет, а потом обратилась за помощью в полицию. Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.
Сотрудники угрозыска быстро вычислили и задержали гадалку. Ей оказался переодетый в женщину 26-летний мужчина. Стражи порядка изъяли у него все похищенное.
При этом в УМВД по Кемеровской области отметили, что задержанный совсем недавно был судим за похожее преступление. В декабре 2016 года в Ленинске-Кузнецком мужчина, переодевшись в цыганку, под предлогом снятия порчи обманул продавца местного магазина, похитив выручку и продукты на общую сумму около 40 тыс. рублей. В конце апреля суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Теперь мужчине, который находился на испытательном сроке, грозит до 5 лет колонии. Подозреваемый взят под стражу.
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