Племянника премьера Франции ранили ножом в Израиле

В курортном Эйлате на юге Израиля неизвестные ранили троих туристов, в том числе
25-летнего племянника премьер-министра Франции Эдуара Филиппа.
По данным полиции, группа местных жителей окружила, избила и ранила ножом племянника французского премьера и его друзей. Пострадавшие туристы были доставлены в медицинский центр.
Как сообщает портал Ynetnews, двоих пострадавших выписали из больницы на следующий день, они уже вернулись во Францию. Третий турист все еще остается под надзором врачей. При этом не уточняется, как сильно пострадал родственник Эдуара Филиппа.
В настоящее время расследованием нападения занимаются правоохранительные органы. Пока задержать злоумышленников не удалось.
Как сообщает портал Ynetnews, двоих пострадавших выписали из больницы на следующий день, они уже вернулись во Францию. Третий турист все еще остается под надзором врачей. При этом не уточняется, как сильно пострадал родственник Эдуара Филиппа.
В настоящее время расследованием нападения занимаются правоохранительные органы. Пока задержать злоумышленников не удалось.
Комментарии