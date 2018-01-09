Минобороны РФ решило отказаться от операционной системы Windows

Минобороны РФ приняло решение перевести все служебные компьютеры на операционную систему российского производства.
Минобороны переведет все свои служебные компьютеры на операционную систему российского производства. Принципиальное решение о переводе уже принято, сообщили «Известиям» в министерстве. Первые пакеты операционной системы Astra Linux будут получены уже в 2018 году, сначала для тестирования на служебных компьютерах, затем на планшетах и смартфонах.
Astra Linux уже несколько лет используется Вооруженными силами РФ на автоматизированных системах управления. Для рабочих компьютеров был выбран расширенный вариант Astra Linux Special Edition с системой электронного документооборота. Разработчиком системы является московская компания «РусБИТех».
Как рассказал изданию заместитель директора компании-разработчика Дмитрий Донской, ОС отличается стабильной работой, совместимостью со всеми современными российскими компьютерами и самыми известными антивирусными программами, а также уникальной системой защиты информации.
До сих пор Минобороны использовало на своих компьютерах лицензионные продукты компании Microsoft.
Astra Linux уже несколько лет используется Вооруженными силами РФ на автоматизированных системах управления. Для рабочих компьютеров был выбран расширенный вариант Astra Linux Special Edition с системой электронного документооборота. Разработчиком системы является московская компания «РусБИТех».
Как рассказал изданию заместитель директора компании-разработчика Дмитрий Донской, ОС отличается стабильной работой, совместимостью со всеми современными российскими компьютерами и самыми известными антивирусными программами, а также уникальной системой защиты информации.
До сих пор Минобороны использовало на своих компьютерах лицензионные продукты компании Microsoft.
Комментарии