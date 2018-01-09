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    Минобороны РФ решило отказаться от операционной системы Windows

    6 комментариев
    • Фото: Ковалев Петр / ТАСС
    Минобороны РФ решило отказаться от операционной системы Windows

    Минобороны РФ решило отказаться от операционной системы Windows

    Минобороны РФ решило отказаться от операционной системы Windows
  • Фото: Ковалев Петр / ТАСС

    • Минобороны РФ приняло решение перевести все служебные компьютеры на операционную систему российского производства.

    Минобороны переведет все свои служебные компьютеры на операционную систему российского производства. Принципиальное решение о переводе уже принято, сообщили «Известиям» в министерстве. Первые пакеты операционной системы Astra Linux будут получены уже в 2018 году, сначала для тестирования на служебных компьютерах, затем на планшетах и смартфонах.

    Astra Linux уже несколько лет используется Вооруженными силами РФ на автоматизированных системах управления. Для рабочих компьютеров был выбран расширенный вариант Astra Linux Special Edition с системой электронного документооборота. Разработчиком системы является московская компания «РусБИТех».

    Как рассказал изданию заместитель директора компании-разработчика Дмитрий Донской, ОС отличается стабильной работой, совместимостью со всеми современными российскими компьютерами и самыми известными антивирусными программами, а также уникальной системой защиты информации.

    До сих пор Минобороны использовало на своих компьютерах лицензионные продукты компании Microsoft.

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