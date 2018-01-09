В выходные в Москве ожидается рекордно высокое давление

Старый Новый год в российской столице может ознаменоваться очередным погодным рекордом.
Агентство новостей «Москва» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос» сообщает о рекордно высоком давлении 13–14 января. По данным метеорологов, к субботе-воскресенью в городе атмосферное давление повысится до 767 миллиметров ртутного столба. Не исключено, что может быть установлен рекорд.
В течение недели в Москве периодически возможен небольшой снег. Днем температура воздуха будет опускаться до минус 4 градусов, а в конце недели — до минус 8. Скорость северо-западного ветра не превысит 5 метров в секунду. Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд обещал, что к 13 января в столицу придет мягкая и снежная зима без сильных морозов, и предупреждал, что с запада в столичный регион переместится область высокого давления.
В течение недели в Москве периодически возможен небольшой снег. Днем температура воздуха будет опускаться до минус 4 градусов, а в конце недели — до минус 8. Скорость северо-западного ветра не превысит 5 метров в секунду. Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд обещал, что к 13 января в столицу придет мягкая и снежная зима без сильных морозов, и предупреждал, что с запада в столичный регион переместится область высокого давления.
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