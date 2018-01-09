Роспотребнадзор предложил уменьшить количество солнечного света в новостройках

Роспотребнадзор предложил ввести новые нормы освещенности в новостройках центральной зоны России.
Роспотребнадзор предложил изменить нормы освещенности в новостройках ряда российских регионов. Соответствующие поправки в Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы размещены на официальном портале проектов нормативных актов. В настоящее время проект находится на стадии публичного обсуждения.
Согласно проекту Роспотребнадзора, нормы инсоляции — облучения поверхностей солнечным светом — могут быть снижены на два месяца. По новым правилам, солнечный свет должен непрерывно проникать в квартиры как минимум на два часа в сутки не с 22 марта по 22 сентября, а с 22 апреля по 22 августа. Изменения должны коснуться тех регионов, которые находятся в центральной зоне от 58 до 48 градусов северной широты. В этой зоне находится и Москва.
Среди других изменений в СанПиН — сокращение нормативов непрерывного освещения детских площадок с 3 до 2,5 часов в день.
Согласно проекту Роспотребнадзора, нормы инсоляции — облучения поверхностей солнечным светом — могут быть снижены на два месяца. По новым правилам, солнечный свет должен непрерывно проникать в квартиры как минимум на два часа в сутки не с 22 марта по 22 сентября, а с 22 апреля по 22 августа. Изменения должны коснуться тех регионов, которые находятся в центральной зоне от 58 до 48 градусов северной широты. В этой зоне находится и Москва.
Среди других изменений в СанПиН — сокращение нормативов непрерывного освещения детских площадок с 3 до 2,5 часов в день.
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