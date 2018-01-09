Лишенный прав участник гонок на Gelandewagen попал в ДТП в Москве

Столичные правоохранители задержали участника гонок на Gelandewagen, который попал в ДТП на Профсоюзной улице. Суд лишил молодого человека водительских прав, тем не менее, он снова оказался за рулем.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Вечером в понедельник в районе д. 66 по ул. Профсоюзная произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате транспортные средства получили технические повреждения и их водители для оформления ДТП вызвали наряд ГИБДД. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС один из водителей-участников ДТП предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья».
У правоохранителей возникли сомнения по поводу предъявленных документов. Стражи порядка предположили, что они выданы на другие данные. Кроме того, сотрудники ГИБДД узнали в молодом человеке участника скандальных гонок на Gelandewagen в мае 2016 года. Его доставили в территориальный отдел полиции, где была установлена его личность.
Ирина Волк: «В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ „Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами“».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанный — Абдувахоб Маджидов.
Напомним, в конце мая 2016 года сын вице-президента ЛУКОЙЛа Руслан Шамсуаров и его друзья, организовав онлайн-трансляцию в Интернете, катались на элитном внедорожнике по Москве, не соблюдая ПДД. Требования сотрудников ГИББД остановиться мужчины проигнорировали, погоня полиции за Gelandewagen продолжалась несколько часов.
У правоохранителей возникли сомнения по поводу предъявленных документов. Стражи порядка предположили, что они выданы на другие данные. Кроме того, сотрудники ГИБДД узнали в молодом человеке участника скандальных гонок на Gelandewagen в мае 2016 года. Его доставили в территориальный отдел полиции, где была установлена его личность.
Ирина Волк: «В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ „Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами“».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанный — Абдувахоб Маджидов.
Напомним, в конце мая 2016 года сын вице-президента ЛУКОЙЛа Руслан Шамсуаров и его друзья, организовав онлайн-трансляцию в Интернете, катались на элитном внедорожнике по Москве, не соблюдая ПДД. Требования сотрудников ГИББД остановиться мужчины проигнорировали, погоня полиции за Gelandewagen продолжалась несколько часов.
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