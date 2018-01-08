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    Зидан стал лучшим тренером года по версии France Football

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    Зидан стал лучшим тренером года по версии France Football

    Зидан стал лучшим тренером года по версии France Football

    Зидан стал лучшим тренером года по версии France Football
  • Фото: Associated Press © 2018, Francisco Seco

    • Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренером 2017 года по версии France Football. Заслуги французского специалиста отметили уже не в первый раз.

    45-летний Зинедин Зидан удостоился почетной награды второй раз подряд, передает Газета.ru. Он возглавил «Реал» в 2016 году. Под его руководством клуб победил в Лиге чемпионов, завоевал Суперкубок Европы и одержал победу на клубном чемпионате мира.

    В сезоне 2016 — 2017 «Реал» не проиграл ни одного матча, стал чемпионом Испании, во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов, на клубном чемпионате мира и завоевал Суперкубок УЕФА, а также стал обладателем Суперкубка Испании.

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