Зидан стал лучшим тренером года по версии France Football

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренером 2017 года по версии France Football. Заслуги французского специалиста отметили уже не в первый раз.
45-летний Зинедин Зидан удостоился почетной награды второй раз подряд, передает Газета.ru. Он возглавил «Реал» в 2016 году. Под его руководством клуб победил в Лиге чемпионов, завоевал Суперкубок Европы и одержал победу на клубном чемпионате мира.
В сезоне 2016 — 2017 «Реал» не проиграл ни одного матча, стал чемпионом Испании, во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов, на клубном чемпионате мира и завоевал Суперкубок УЕФА, а также стал обладателем Суперкубка Испании.
В сезоне 2016 — 2017 «Реал» не проиграл ни одного матча, стал чемпионом Испании, во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов, на клубном чемпионате мира и завоевал Суперкубок УЕФА, а также стал обладателем Суперкубка Испании.
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