«Время вышло»: звезды на «Золотом глобусе» объявили борьбу против сексуального насилия

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Лос-Анджелесе прошла юбилейная 75-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус», которая в буквальном смысле затмила все предыдущие. Звезды пришли на церемонию в черном, чтобы навсегда похоронить одну из самых некрасивых страниц голливудской истории и публично рассказать о проблеме сексуальных домогательств и гендерного неравенства.
Свою акцию знаменитости анонсировали заранее, но в то, что действительно все кинодивы решатся предстать в черном цвете, не верилось до самого конца, отмечает корреспондент НТВ Марина Казанцева.
Красная дорожка могла бы стать невероятно мрачной — никакого разнообразия в выборе цвета нарядов. Но, одевшись во все черное, звезды сделали нынешнюю церемонию самой яркой в истории «Золотого глобуса» и заставили всех обсуждать не свои наряды, а то, что действительно важно.
Клэр Фой: «То, как мы сегодня оделись, — это не о моде, это о солидарности».
Мэтт Смит: «И мы в этом едины».
Хью Джекман: «Все это нужно было сделать еще много лет назад. И сейчас надо предпринять конкретные шаги, чтобы ситуация изменилась навсегда».
Многие надели значки с надписью Time’s up («Время вышло»). Это новое движение по борьбе с домогательствами и дискриминацией, которое несколько дней назад создали несколько сотен самых знаменитых голливудских актрис. На церемонию многие из них, включая Мерил Стрип, Эмму Стоун, Эмму Уотсон и Сьюзан Сарандон, пришли не с мужьями и бойфрендами, а с активистами различных правозащитных организаций.
В крайне незавидном положении оказался ведущий церемонии Сет Майерс — ему нужно было шутить на щекотливую тему, но так, чтобы никого не обидеть.
Сет Майерс: «Добрый вечер леди и уцелевшие джентльмены. Мужчины, которое присутствуют в этом зале, могут впервые за три месяца не опасаться, что их имя произнесут публично».
Мужчинам тем не менее все равно досталось по полной. Актрисы сокрушались, что среди номинантов на режиссерскую награду нет ни одной женщины.
Натали Портман: «И вот список номинантов, состоящий полностью из мужчин».
Барбра Стрейзанд: «Ребят, время вышло. Нам нужно больше женщин-режиссеров и чаще их номинировать».
Большинство победивших картин так или иначе затрагивают тему насилия и домогательств. Лучшим мини-сериалом признана «Большая маленькая ложь», взявшая еще три награды, в том числе за лучшую женскую роль, которой отметили Николь Кидман. Ее героиня становится жертвой насилия со стороны собственного мужа.
Николь Кидман: «Я верю, что мы можем изменить ситуацию с помощью историй, которые мы рассказываем. Давайте продолжать это делать».
Риз Уизерспун: «Наш сериал о том, что та жизнь, которую мы показываем обществу, так отличается от той жизни, которую мы ведем за закрытыми дверями. Я хочу поблагодарить тех, кто в этом году нарушил молчание и рассказал о насилии и домогательствах. Вы очень смелые. Мы слышим вас, мы видим вас и мы расскажем ваши истории».
Главным драматическим сериалом года объявили «Рассказ служанки» — антиутопию о сексуальном рабстве. Несколько статуэток, в том числе самую престижную — за лучший драматический фильм, собрала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» о матери, которая пытается найти преступников, изнасиловавших и убивших ее дочь.
Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, претендовавший на «Золотой глобус» как лучшая иностранная картина, уступил немецкой ленте «На пределе» Фатиха Акина.
Гильермо дель Торо стал лучшим режиссером за фильм «Форма воды», а Гари Олдман, до неузнаваемости преобразившийся в Уинстона Черчилля в картине «Темные времена», — лучшим драматическим актером. И в своей благодарственной речи он также не мог обойти вниманием главную тему вечера.
Гари Олдман: «Слова и действия могут менять мир. А он, безусловно, нуждается, в переменах».
Но самую вдохновляющую речь из тех, которые так любят в Голливуде и после которых плачет и встает весь зал, произнесла Опра Уинфри. Она получала награду за выдающиеся заслуги в кинематографе.
Опра Уинфри: «Что я знаю точно, правда — это самое мощное оружие, которое у каждого из нас в руках. Слишком долго женщин не слушали, слишком долго им не верили, когда они осмеливались рассказать правду о мужчинах. Но время вышло».
В голливудских фильмах после подобных сцен обычно идут титры: «За последующие годы о сексуальных домогательствах заявили тысячи женщин, все виновные были привлечены к ответственности, а с гендерным неравенством было покончено навсегда». В жизни, понятное дело, все куда медленнее. Следующая серия ожидается 4 марта, когда пройдет 90-я церемония вручения «Оскара». Дресс-код пока не объявлен, но скучно явно не будет.
Красная дорожка могла бы стать невероятно мрачной — никакого разнообразия в выборе цвета нарядов. Но, одевшись во все черное, звезды сделали нынешнюю церемонию самой яркой в истории «Золотого глобуса» и заставили всех обсуждать не свои наряды, а то, что действительно важно.
Клэр Фой: «То, как мы сегодня оделись, — это не о моде, это о солидарности».
Мэтт Смит: «И мы в этом едины».
Хью Джекман: «Все это нужно было сделать еще много лет назад. И сейчас надо предпринять конкретные шаги, чтобы ситуация изменилась навсегда».
Многие надели значки с надписью Time’s up («Время вышло»). Это новое движение по борьбе с домогательствами и дискриминацией, которое несколько дней назад создали несколько сотен самых знаменитых голливудских актрис. На церемонию многие из них, включая Мерил Стрип, Эмму Стоун, Эмму Уотсон и Сьюзан Сарандон, пришли не с мужьями и бойфрендами, а с активистами различных правозащитных организаций.
В крайне незавидном положении оказался ведущий церемонии Сет Майерс — ему нужно было шутить на щекотливую тему, но так, чтобы никого не обидеть.
Сет Майерс: «Добрый вечер леди и уцелевшие джентльмены. Мужчины, которое присутствуют в этом зале, могут впервые за три месяца не опасаться, что их имя произнесут публично».
Мужчинам тем не менее все равно досталось по полной. Актрисы сокрушались, что среди номинантов на режиссерскую награду нет ни одной женщины.
Натали Портман: «И вот список номинантов, состоящий полностью из мужчин».
Барбра Стрейзанд: «Ребят, время вышло. Нам нужно больше женщин-режиссеров и чаще их номинировать».
Большинство победивших картин так или иначе затрагивают тему насилия и домогательств. Лучшим мини-сериалом признана «Большая маленькая ложь», взявшая еще три награды, в том числе за лучшую женскую роль, которой отметили Николь Кидман. Ее героиня становится жертвой насилия со стороны собственного мужа.
Николь Кидман: «Я верю, что мы можем изменить ситуацию с помощью историй, которые мы рассказываем. Давайте продолжать это делать».
Риз Уизерспун: «Наш сериал о том, что та жизнь, которую мы показываем обществу, так отличается от той жизни, которую мы ведем за закрытыми дверями. Я хочу поблагодарить тех, кто в этом году нарушил молчание и рассказал о насилии и домогательствах. Вы очень смелые. Мы слышим вас, мы видим вас и мы расскажем ваши истории».
Главным драматическим сериалом года объявили «Рассказ служанки» — антиутопию о сексуальном рабстве. Несколько статуэток, в том числе самую престижную — за лучший драматический фильм, собрала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» о матери, которая пытается найти преступников, изнасиловавших и убивших ее дочь.
Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, претендовавший на «Золотой глобус» как лучшая иностранная картина, уступил немецкой ленте «На пределе» Фатиха Акина.
Гильермо дель Торо стал лучшим режиссером за фильм «Форма воды», а Гари Олдман, до неузнаваемости преобразившийся в Уинстона Черчилля в картине «Темные времена», — лучшим драматическим актером. И в своей благодарственной речи он также не мог обойти вниманием главную тему вечера.
Гари Олдман: «Слова и действия могут менять мир. А он, безусловно, нуждается, в переменах».
Но самую вдохновляющую речь из тех, которые так любят в Голливуде и после которых плачет и встает весь зал, произнесла Опра Уинфри. Она получала награду за выдающиеся заслуги в кинематографе.
Опра Уинфри: «Что я знаю точно, правда — это самое мощное оружие, которое у каждого из нас в руках. Слишком долго женщин не слушали, слишком долго им не верили, когда они осмеливались рассказать правду о мужчинах. Но время вышло».
В голливудских фильмах после подобных сцен обычно идут титры: «За последующие годы о сексуальных домогательствах заявили тысячи женщин, все виновные были привлечены к ответственности, а с гендерным неравенством было покончено навсегда». В жизни, понятное дело, все куда медленнее. Следующая серия ожидается 4 марта, когда пройдет 90-я церемония вручения «Оскара». Дресс-код пока не объявлен, но скучно явно не будет.
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