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    Россиянам запретили бросать окурки из окон поездов и машин

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    Россиянам запретили бросать окурки из окон поездов и машин

    Россиянам запретили бросать окурки из окон поездов и машин

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила противопожарного режима.

    Постановление от 30 декабря 2017 года опубликовано на сайте правительства в понедельник, 8 января. В документе, в частности, обращается внимание на необходимость защиты от огня железнодорожных зон и участков, прилегающих к автомобильным дорогам.

    Из постановления: «В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта».

    Также постановление запрещает курение вне отведенных мест лицам, занимающимся уборкой зерновых культур и заготовкой кормов. Помимо этого, Медведев обязал владельцев земельных участков регулярно убирать мусор и косить траву, а также запретил выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами.

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