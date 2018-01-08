Сотни детей со всей России побывали на патриаршей елке в Кремле

В России продолжаются торжества по случаю Рождества Христова. Второй день праздника у православных носит название Собора Пресвятой Богородицы. Утром патриарх Кирилл отслужил божественную литургию в Успенском соборе. А после отправился в Государственный Кремлёвский дворец. Там глава РПЦ поздравил с праздником детей, которые пришли на праздничную елку.

Для детей в Кремле устроили настоящий праздник. Были конкурсы, яркое представление и подарки. На праздник приехали сотни детей из разных уголков России — от Камчатки до Калининграда.



Патриарх Кирилл не смог лично пообщаться со всеми гостями рождественской елки, но поздравил присутствующих с Рождеством со сцены, пожелав сохранять доброту в сердцах. Также он отметил, как важно, что рождественская патриаршая елка уже не первый год проходит именно в Кремле.



Патриарх Кирилл: «Это главный зал в России, и долгое время этот зал был недоступен для людей, которые верили в Бога и которые приходили в храмы. Но как же изменилась наша жизнь. И сегодня я имею возможность прославлять вместе с вами рожденного Христа».



Подробности — в видеоматериале.