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    Сотни детей со всей России побывали на патриаршей елке в Кремле. дети и подростки, Москва, патриарх, Рождество, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотни детей со всей России побывали на патриаршей елке в Кремле

    Сотни детей со всей России побывали на патриаршей елке в Кремле

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    Сотни детей со всей России побывали на патриаршей елке в Кремле

    Сотни детей со всей России побывали на патриаршей елке в Кремле

    Сотни детей со всей России побывали на патриаршей елке в Кремле

      В России продолжаются торжества по случаю Рождества Христова. Второй день праздника у православных носит название Собора Пресвятой Богородицы. Утром патриарх Кирилл отслужил божественную литургию в Успенском соборе. А после отправился в Государственный Кремлёвский дворец. Там глава РПЦ поздравил с праздником детей, которые пришли на праздничную елку.

      Для детей в Кремле устроили настоящий праздник. Были конкурсы, яркое представление и подарки. На праздник приехали сотни детей из разных уголков России — от Камчатки до Калининграда.

      Патриарх Кирилл не смог лично пообщаться со всеми гостями рождественской елки, но поздравил присутствующих с Рождеством со сцены, пожелав сохранять доброту в сердцах. Также он отметил, как важно, что рождественская патриаршая елка уже не первый год проходит именно в Кремле.

      Патриарх Кирилл: «Это главный зал в России, и долгое время этот зал был недоступен для людей, которые верили в Бога и которые приходили в храмы. Но как же изменилась наша жизнь. И сегодня я имею возможность прославлять вместе с вами рожденного Христа».

      Подробности — в видеоматериале.

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