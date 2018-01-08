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    Лукашенко назвал главное событие 2017 года для Белоруссии

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев
    Лукашенко назвал главное событие 2017 года для Белоруссии

    Лукашенко назвал главное событие 2017 года для Белоруссии

    Лукашенко назвал главное событие 2017 года для Белоруссии
  • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

    • Белоруссии удалось преодолеть негативные тенденции в экономике. Это событие стало для страны самым главным в 2017 году, заявил Александр Лукашенко.

    По словам белорусского президента, ушедший год был сложным. Лукашенко не стал вдаваться в подробности, напомнив лишь, что уже говорил об этом в новогоднем обращении, сообщает БЕЛТА.

    Александр Лукашенко: «Но главное всеобщее событие этого года — нам, как мы и мечтали год назад, удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике, и это немедленно повлияло на все наше общество».

    Лукашенко признал, что в настоящее время жизнь в стране является терпимой, а не нормальной. В связи с этим белорусский лидер призвал за год «подняться на ступеньку выше».

    Александр Лукашенко: «Особенность нынешнего момента в том, что у нас все для этого есть. И мы обязательно должны вместе с вами сделать этот шаг».

    Если это удастся реализовать, тогда через год у белорусов «совершенно иное будет настроение», добавил Лукашенко.

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