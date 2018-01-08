Лукашенко назвал главное событие 2017 года для Белоруссии

Белоруссии удалось преодолеть негативные тенденции в экономике. Это событие стало для страны самым главным в 2017 году, заявил Александр Лукашенко.
По словам белорусского президента, ушедший год был сложным. Лукашенко не стал вдаваться в подробности, напомнив лишь, что уже говорил об этом в новогоднем обращении, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко: «Но главное всеобщее событие этого года — нам, как мы и мечтали год назад, удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике, и это немедленно повлияло на все наше общество».
Лукашенко признал, что в настоящее время жизнь в стране является терпимой, а не нормальной. В связи с этим белорусский лидер призвал за год «подняться на ступеньку выше».
Александр Лукашенко: «Особенность нынешнего момента в том, что у нас все для этого есть. И мы обязательно должны вместе с вами сделать этот шаг».
Если это удастся реализовать, тогда через год у белорусов «совершенно иное будет настроение», добавил Лукашенко.
Александр Лукашенко: «Но главное всеобщее событие этого года — нам, как мы и мечтали год назад, удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике, и это немедленно повлияло на все наше общество».
Лукашенко признал, что в настоящее время жизнь в стране является терпимой, а не нормальной. В связи с этим белорусский лидер призвал за год «подняться на ступеньку выше».
Александр Лукашенко: «Особенность нынешнего момента в том, что у нас все для этого есть. И мы обязательно должны вместе с вами сделать этот шаг».
Если это удастся реализовать, тогда через год у белорусов «совершенно иное будет настроение», добавил Лукашенко.
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